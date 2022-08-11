皇后區高院法官 鄭昱楷獲民主黨提名參選

鄭昱楷(發言者)獲黨內提名，將參選皇后區高等法院法官。(取自JFKDem推特)

皇后區 民主黨代表10日召開司法大會，在17人中投票四人參選皇后區高等法院法官，華裔法官鄭昱楷(Leigh Cheng)獲得提名 ，李昌永落選。她向本報記者表示，將繼續競選與努力，「直到選上為止」。

地方高等法院法官的競選並不經過初選，而是在黨內司法大會上，依黨內提名產生，參加11月的普選，任期為14年，9日晚在皇后村(Queens Village)召開的皇后區民主黨司法大會上，近180名黨代表，從17人中投票四人參選，17人中有十人任職區民事法庭法官，四人任職區刑事法庭法官，一人為律師，一人為皇后區高等法院代理法官。

最終，依循皇后區民主黨主席、國會眾議員 米克斯(Gregory Meeks)推薦，黨內代表提名法官鄭昱楷、迪亞玆(Nestor Diaz)、強森(Denise N. Johnson)以及梅耶森(Lee A. Mayersohn)作為皇后區高等法院法官參選人，鄭昱楷、迪亞玆及強森均是首次競選此席位，梅耶森則是尋求高等法院法官的連任。

鄭昱楷在皇后區長大，父母為來自台灣的移民，從布朗大學(Brown University)獲得本科學位後，入讀聖若望大學(St. Johns University)法學院並於1996年畢業，之後在時任州眾議員梅爾索(Nettie Mayersohn)辦公室擔任立法顧問，2003年他進入法院工作，曾為皇后區民事法院的法庭律師，以及皇后區高等法院法官的首席法律秘書長，2020年，他當選皇后區民事法庭法官，成為當時該區唯一華裔民事法官，目前，他則調任布碌崙(布魯克林)刑事法院法官。

此前曾獲州眾議員劉醇逸等支持的法官李昌永表示，司法大會當晚已獲悉內定名單，自己的名字不在其中，將繼續競選及為司法與公共事務努力，「一直到選上為止」，在皇后區民事法官初選中獲勝的另一華裔女法官林凱倫(Karen Lin)，有望成為她於民事法庭的同事。