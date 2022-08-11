高院下令重擬教育預算 上訴法院喊停
曼哈頓州高等法院5日下令推翻市府削減公校預算決策，9日市府提出上訴後，該命令被紐約州上訴法院自動暫停，定於29日開庭審理，在此之前，預算將按照市府原定的2.15億元削減計畫進行。
對於家長、教師提訴市府教育預算審理過程違法，曼哈頓州高等法院法官弗蘭克(Lyle Frank)上周要求市長、市教育重新制定新學期教育預算，再提交市議會投票表決；市府對此判決不服提出上訴，市議長歐德思(Adrienne Adams)則稱考慮採取法律行動，確保市教育局永久恢復預算、經費透明化。
上訴法院在9日上午收到市府方文件後，自動暫停了弗蘭克的裁決，亞當斯發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)對此表示「開心」，稱由於入學率的下降，經費削減是必要之舉，「市府將繼續捍衛紐約市的預算進程，公校會在9月準時開學，會擁有所需的資源，確保學生在新學年茁壯成長。」
在上訴文件中，市府方認為曼哈頓州高等法院的裁決「是在最糟糕的時刻使全市教育系統陷入混亂，造成了不可挽回的傷害。」並認為此舉是對9月新學年計畫的「扼殺」，可能會影響整個學年的教育質量。
此外，市府也指出，弗蘭克的裁決是「毫無先例的補救措施」，將創紀錄的把高額預算強加給市教育局，使市教育局在學年結束前，就耗盡分配給他們的資金。
對此，原告律師、正義促進會(Advocates for Justice)特別顧問巴比里(Laura Barbieri)認為「市府的上訴才是以進一步的拖延造成混亂加劇。」她表示，市府要求在8月底舉辦聽證會，而不是立刻舉行，並且「自動中止」期間，又不可以上訴，原告教師和家長團體對新的進展十分失望。
教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)也說，開學在即，學生們的未來卻在一場「曠日持久」的法庭鬥爭中「充滿不確定性」，阻止校長、老師和家長了解未來預算的真實狀態。「敦促市議會和市長談判，修改預算，立即停止極具破壞性的削減計畫」巴比里說。
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