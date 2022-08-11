高院下令重擬教育預算 上訴法院喊停

亞當斯政府對紐約州上訴法院自動暫停阻止削減經費法案的裁決表示開心。(市長辦公室提供)

曼哈頓 州高等法院5日下令推翻市府削減公校預算 決策，9日市府提出上訴後，該命令被紐約州上訴法院自動暫停，定於29日開庭審理，在此之前，預算將按照市府原定的2.15億元削減計畫進行。

對於家長、教師提訴市府教育預算審理過程違法，曼哈頓州高等法院法官弗蘭克(Lyle Frank)上周要求市長、市教育重新制定新學期教育預算，再提交市議會投票表決；市府對此判決不服提出上訴，市議長歐德思(Adrienne Adams)則稱考慮採取法律行動，確保市教育局 永久恢復預算、經費透明化。

上訴法院在9日上午收到市府方文件後，自動暫停了弗蘭克的裁決，亞當斯發言人考克菲爾德(Amaris Cockfield)對此表示「開心」，稱由於入學率的下降，經費削減是必要之舉，「市府將繼續捍衛紐約市的預算進程，公校會在9月準時開學，會擁有所需的資源，確保學生在新學年茁壯成長。」

在上訴文件中，市府方認為曼哈頓州高等法院的裁決「是在最糟糕的時刻使全市教育系統陷入混亂，造成了不可挽回的傷害。」並認為此舉是對9月新學年計畫的「扼殺」，可能會影響整個學年的教育質量。

此外，市府也指出，弗蘭克的裁決是「毫無先例的補救措施」，將創紀錄的把高額預算強加給市教育局，使市教育局在學年結束前，就耗盡分配給他們的資金。

對此，原告律師、正義促進會(Advocates for Justice)特別顧問巴比里(Laura Barbieri)認為「市府的上訴才是以進一步的拖延造成混亂加劇。」她表示，市府要求在8月底舉辦聽證會，而不是立刻舉行，並且「自動中止」期間，又不可以上訴，原告教師和家長團體對新的進展十分失望。

教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)也說，開學在即，學生們的未來卻在一場「曠日持久」的法庭鬥爭中「充滿不確定性」，阻止校長、老師和家長了解未來預算的真實狀態。「敦促市議會和市長談判，修改預算，立即停止極具破壞性的削減計畫」巴比里說。