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國會議員第10選區民主黨政見會

記者和釗宇／紐約報導
高德曼表示，應該全力支持警察打擊仇恨犯罪，維護公共安全，減少警方在遊民服務、心理健康服務方面的負擔。（記者和釗宇／攝影）
高德曼表示，應該全力支持警察打擊仇恨犯罪，維護公共安全，減少警方在遊民服務、心理健康服務方面的負擔。（記者和釗宇／攝影）

亞太裔投票聯盟(APA Voice)8日在曼哈頓華埠舉行紐約州第10選區國會議員參選人論壇，八名民主黨初選參選人在移民、仇恨犯罪、可負擔住房、氣候變遷等問題上闡述政見；參選人表示，應當加速移民入籍、通過與社區組織合作應對仇亞犯罪，並增加政府對可負擔住房的投入。

參加論壇的參選人包括目前民調領先的市議員利華娜(Carlina Rivera)、華裔州眾議員牛毓琳、前川普彈劾案檢方律師高德曼(Dan Goldman)，以及現任國會議員瓊斯(Mondarie Jones)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、前國會議員霍茲曼(Liz Holtzman)、科技企業家法蘭西斯(Quanda Francis)和前信用諮詢公司創辦人羅秉新(Brian Robinson)。

在無證移民的問題上，所有參選人均表示應當為加速無證移民入籍；高德曼說，川普2024年篤定參選，聯邦政府應該把移民法官的數量增加一倍，加速移民案件審理；牛毓琳則表示，亞裔無證移民人數在各族裔中增長最快，但代表性不夠，應該增加對亞裔社區的資源投入。

所有參選人均表示應通過撥款社區組織，更好地應對仇恨亞裔犯罪猖獗；利華娜表示，住在不同的社區，公共安全的感受就不同，原因在於社區的資源不均，很多社區組織缺乏資金，而社區組織才是在一線接觸居民的人；高德曼則表示，應該全力支持警察打擊仇恨犯罪，維護公共安全，減少警方在遊民、心理健康服務方面的負擔。

有關可負擔住房缺乏的問題，絕大多數參選人均表示應限制私人開發商投資可負擔住房，增加政府的投入；高德曼說，政府應增加對非營利開發商的投入，讓更多非營利組織運營可負擔住房；牛毓琳表示，紐約市需增加政府樓，因為只有政府樓才是永遠的可負擔住房；霍茲曼則表示，要讓政府增加對可負擔住房的投資，就應該對富人增稅，同時削減開支。

亞太裔投票聯盟舉行紐約州第十選區國會議員參選人論壇，八名民主黨參選人闡述政見。
亞太裔投票聯盟舉行紐約州第十選區國會議員參選人論壇，八名民主黨參選人闡述政見。
利華娜表示，要仇亞暴力問題，應加強對社區組織的投資。（記者和釗宇／攝影）
利華娜表示，要仇亞暴力問題，應加強對社區組織的投資。（記者和釗宇／攝影）
牛毓琳表示，政府需要增加政府樓，因為只有政府樓才是永遠的可負擔住房。（記者和釗宇...
牛毓琳表示，政府需要增加政府樓，因為只有政府樓才是永遠的可負擔住房。（記者和釗宇／攝影）
亞太裔投票聯盟8日在曼哈頓華埠舉行紐約州第10選區國會議員參選人論壇，八名民主黨...
亞太裔投票聯盟8日在曼哈頓華埠舉行紐約州第10選區國會議員參選人論壇，八名民主黨初選參選人闡述政見。（記者和釗宇／攝影）

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