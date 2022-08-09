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華社提議班森賀畫單一市議員選區

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市選區畫分委員第一份市議會選區新地圖草案的布碌崙部分。(市府提供)
紐約市選區畫分委員第一份市議會選區新地圖草案的布碌崙部分。(市府提供)

班森賀多個華人社團8日建議，將整個班森賀畫成一個完整的市議會選區，以改變目前市議會選區地圖草案中，班森賀被分別納入三個選區的狀況，也有利選出亞裔市議員。

紐約市選區畫分委員會日前發布第一份市議會選區地圖草案，雖然新畫出的第43選區包括日落公園和班森賀，但實際上班森賀被分別歸入43、44和47三個選區，班森賀目前四分五裂的狀況沒有得到改變。班森賀的一些華人社團對此感到失望，認為班森賀在文化、語言和背景方面有共同點，作為一個完整華社的利益沒有得到充分體現。

為此，松柏之家社區服務中心、華聯會、華人社區服務中心、海灣公園大道華商聯合會、布碌崙排球協會、華體會和V2 Community Engagement七個華人社團聚會，共同提出新畫一個班森賀選區的建議。松柏之家董事會主席李宗保介紹，班森賀和巴斯海灘的亞裔人口是布碌崙最大的，完全有理由單獨畫一個選區。他認為，完整的班森賀選區中亞裔人口的比率有46%，雖然不到新畫區草案中第43區亞裔人口占56%的絕對多數，但也是相對多數，完全有可能選出亞裔市議員。李宗保說，更重要的是，按照他們的建議，日落公園也能有46%的亞裔人口比率，能選出自己的亞裔市議員。這是兩全其美的方案。

另一方面，如果按市議會選區新地圖草案，目前38和43選區的市議員將在同一選區惡鬥，但如果把班森賀畫為一個完整的選區，現在的38和43選區可基本保持原狀，減少糾紛。

也有人對此提出疑問，姑且認為所有數據都正確，在新畫出的第43選區中，亞裔占56%的絕對多數，極有可能選出華裔市議員，如果亞裔降到46%，還有多少把握選出華裔市議員？畫出班森賀選區，必然要以日落公園華社的部分權益為代價，如何協調？還有，如果憑空畫出班森賀選區，鄰近的44、47、48選區怎麼辦？這幾個選區的議員能接受嗎？

李宗保說，他們的地圖和APA VOICE的UNITY地圖基本一致，很可能兩個地圖合而為一，共同提交選區畫分委員會，並在21日布碌崙的公聽會上介紹給公眾。

松柏之家董事會主席李宗保提議的班森賀和日落公園兩個選區的示意圖。(李宗保提供)
松柏之家董事會主席李宗保提議的班森賀和日落公園兩個選區的示意圖。(李宗保提供)

亞裔 華人 日落公園

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