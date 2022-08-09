華社提議班森賀畫單一市議員選區

紐約市選區畫分委員第一份市議會選區新地圖草案的布碌崙部分。(市府提供)

班森賀多個華人 社團8日建議，將整個班森賀畫成一個完整的市議會選區，以改變目前市議會選區地圖草案中，班森賀被分別納入三個選區的狀況，也有利選出亞裔 市議員。

紐約市選區畫分委員會日前發布第一份市議會選區地圖草案，雖然新畫出的第43選區包括日落公園 和班森賀，但實際上班森賀被分別歸入43、44和47三個選區，班森賀目前四分五裂的狀況沒有得到改變。班森賀的一些華人社團對此感到失望，認為班森賀在文化、語言和背景方面有共同點，作為一個完整華社的利益沒有得到充分體現。

為此，松柏之家社區服務中心、華聯會、華人社區服務中心、海灣公園大道華商聯合會、布碌崙排球協會、華體會和V2 Community Engagement七個華人社團聚會，共同提出新畫一個班森賀選區的建議。松柏之家董事會主席李宗保介紹，班森賀和巴斯海灘的亞裔人口是布碌崙最大的，完全有理由單獨畫一個選區。他認為，完整的班森賀選區中亞裔人口的比率有46%，雖然不到新畫區草案中第43區亞裔人口占56%的絕對多數，但也是相對多數，完全有可能選出亞裔市議員。李宗保說，更重要的是，按照他們的建議，日落公園也能有46%的亞裔人口比率，能選出自己的亞裔市議員。這是兩全其美的方案。

另一方面，如果按市議會選區新地圖草案，目前38和43選區的市議員將在同一選區惡鬥，但如果把班森賀畫為一個完整的選區，現在的38和43選區可基本保持原狀，減少糾紛。

也有人對此提出疑問，姑且認為所有數據都正確，在新畫出的第43選區中，亞裔占56%的絕對多數，極有可能選出華裔市議員，如果亞裔降到46%，還有多少把握選出華裔市議員？畫出班森賀選區，必然要以日落公園華社的部分權益為代價，如何協調？還有，如果憑空畫出班森賀選區，鄰近的44、47、48選區怎麼辦？這幾個選區的議員能接受嗎？

李宗保說，他們的地圖和APA VOICE的UNITY地圖基本一致，很可能兩個地圖合而為一，共同提交選區畫分委員會，並在21日布碌崙的公聽會上介紹給公眾。