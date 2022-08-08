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李江華競選 布碌崙華社再動員

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華社多社團支持李江華競選國會議員。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華社多社團支持李江華競選國會議員。(記者胡聲橋╱攝影)

鄰近初選日，布碌崙(布魯克林)華社多社團7日為參選人李江華舉辦造勢活動，希望有更多人為他投票。

十多名當地華裔社區人士出席活動。李江華表示，參選主因如果華裔沒有政治代表，權益得不到捍衛，困難也難解決，這是他社區工作十多年最深切的體會。亞裔占紐約市人口15%，但亞裔社區得到的匹配資金只在1至2%之間，與人口比率極不相符，如果他當選，將努力爭取亞裔得到合理和平等對待。

政府的多元化和包容性政策，常未包括亞裔。李江華說，比如新冠疫情，亞裔小商家受影響嚴重，但許多人沒有收到聯邦補助。如當選，他將致力改變。

李江華反對在華社建遊民所和監獄，反對取消SHSAT考試和資優班。當亞裔社區遭到仇恨攻擊時，他挺身而出，在日落公園和市政廳組織示威抗議。因為有在布碌崙和華埠豐富的工作經驗，他在參選人中最了解華社，最能維護華社的利益，為華社排憂解難。

美國亞裔社團聯合總會陳善莊表示，李江華在民主黨內屬於溫和派，他的政見與華社的價值觀一致，全力支持李江華參選。美國香港總商會執行會長陳世品說，每次社區遭到不公平對待時，李江華都走在最前面，他為華人做事的精神令人感動。紐約海南會所會長陳在福說，居民關心三件事：教育、老人福利、治安，希望李江華當選後，能在國會為華社爭取。

出席活動的還有美國福建同鄉會盧建旺、長樂公會會長盧建順、長樂南鄉聯合總會總顧問高秋華、福建商會會長林慈飛等。

布碌崙華社為李江華參選第十選區國會眾議員造勢。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙華社為李江華參選第十選區國會眾議員造勢。(記者胡聲橋/攝影)

亞裔 布碌崙 華裔

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