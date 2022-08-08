廖安怡募款造勢 籲華人跨黨投票

廖安怡與支持者舉辦社區募款活動。(主辦單位提供)

紐約州眾議員 第40選區共和黨 候選人廖安怡(Sharon Liao)5日於法拉盛 舉行華裔社區募款及造勢活動，數十中外社區人士、社團代表與會。現場並進行選民登記，該選區主要為郵遞區號11354、11355、11357 ，呼籲華人積極投票。

廖安怡將於11月普選挑戰民主黨現任議員金兌錫。廖安怡指法拉盛、大學點長期受不公待遇，不能再坐視不理，需要改變、行動，應不分族裔，團結發聲。其主要政見包括：保釋法改革，取消無保釋金釋放作法，增加警力；反對娛樂大麻合法化；抵制新建遊民所及區域監獄，應改建可負擔住房； 減輕小商家負擔，降低罰款；減低地產稅； 增加課後輔導； 停止學校種族批判課程；政府增加有薪職業培訓，讓華人有更多職業選擇。

眾多義工出席活動，成員跨大陸、台灣、朝鮮族等，許多是法拉盛2、30年居民，憂心治安、環境等問題，以團結、民主、平等、義務為號召，盼展現每人百票的動員能力。

社團發言代表指，很多政客講得好聽，但沒有真正幫助社區，太多民主黨政客已轉為激進左傾，離華人越來越遠，甚至在議會支持現飽受批評的保釋法，因此必須用共和黨之力，改變現況。美國換黨容易，問題是選民應提高公民意識，清楚表達訴求。該選區現任議員讓人失望，應換一個人做，如果也做不好，可以再換人。投票是為了下一代，也是當初來美國追求更好生活的願望。

19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，州參議員第11選區Stefano Forte、國會眾議員第六選區Tom Zmich、州眾議員第26選區Robert Speranza、州參議員第16選區Ruben Cruz等共和黨候選人，出席活動致意。