杜絕投機 初選投票換黨8/11截止

法官下令，選民須在8月11日前提交更改政黨申請，堵上初選日可跨黨投票的漏洞。(本報檔案照)

由於選區重畫引起混亂，紐約州今年的初選被迫分兩次舉行，但這也導致選務漏洞：今年8月初選可跨黨投票 ；不過，負責選區重畫的法官近日的新命令堵上這一漏洞，規定選民須在8月11日前提交更改政黨申請，之後申請者則要等到8月30日才能生效。

紐約州實施封閉式的黨內初選(Closed Primary)，根據選舉委員會的早前規定，選民須在2月14日前完成選民註冊和黨籍變更，才可參加6月的初選；但由於州議會出台的選區重畫地圖被判違憲，國會議員和州參議員初選被推遲舉行，8月的初選因此沒有黨籍變更的截止日期，意味著選民可以在初選日利用宣誓選票(affidavit ballot)，隨意選擇黨籍投票。

不過，此前負責裁決選區重畫案的法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)近日下令，將8月11日作為更改黨籍的截止日期，所有8月12日起提出的黨籍變更申請，須到8月30日後才能生效，也將錯過8月13日開始的提前投票及23日的初選；麥卡利斯特說，這項裁決意在阻止那些更改黨派意在攪亂或影響他黨初選的人。

封閉式黨內初選的支持者對麥卡利斯特的命令表示歡迎。紐約市作為民主黨 大本營，民主黨註冊選民有近350萬人，共和黨 選民則僅51萬9000人，通常民主黨初選就決定大多數民代席位的普選結果；但全市仍有約100萬未登記黨籍的選民，成為初選的變數。目前普遍估計8月的初選投票率較低，因此數千甚至數百票就可能影響選舉結果。此前一些共和黨人士，就呼籲共和黨選民註冊參加民主黨初選，支持溫和派民主黨人勝選，以利共和黨於普選時獲勝。

雖然初選時仍可宣誓黨籍投票，但依規定，這類選票事後將驗票，不符合者將視為廢票。選舉法律師施泰納(Sarah Steiner)說，雖然麥卡利斯特的裁決並未完全杜絕跨黨投票，但基本上讓各種有組織的跨黨投票成為泡影，因為不太可能在短短一周達成大量登記轉黨。