角逐第10選區 瓊斯獲波洛西背書

競選第十選區國會議員，瓊斯獲得國會眾院議長波洛西背書。(美聯社)

紐約州 國會議員第十選區選情膠著，作為有力競爭者之一，現任國會議員瓊斯(Mondaire Jones)8月1日宣布獲得國會眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)背書。

經過選區重畫後的第十選區包含曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道華裔社區，無現任國會議員代表，引來政壇各路人士混戰，目前有11人參與角逐，除瓊斯外，還有市議員利華娜(Carlina Rivera)、州眾議員 牛毓琳外、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、前聯邦檢察官兼總統川普首次彈劾案的民主黨首席律師戈德曼(Daniel Goldman)和華裔社區人士李江華等。

瓊斯去年當選選區重畫前的第17選區眾議員，選區主要包括威徹斯特郡等地，此次為跨區參選；正在出訪亞洲的波洛西1日發表聲明宣布背書瓊斯，「瓊斯已經為紐約州民眾帶來許多實際成果，從他以新人之姿進入國會起，瓊斯就在提攜工薪家庭、擴大健保、投資可負擔住房方面的立法發揮關鍵作用。」

瓊斯則表示，他在各種立法活動中都與波洛西緊密合作，為紐約州工薪家庭帶來實際成果，「我很榮幸得到她的支持，紐約選民應當選出永不停歇推動大膽而變革性法案的國會議員，波洛西議長明白，在這場選戰中沒人比我更有這個能力。」

除波洛西外，瓊斯也獲得不少民主黨高層背書，如新州聯邦參議員布克(Cory Booker)、國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)、國會進步派黨團政治行動委員會和國會非洲裔黨團政治行動委員會；不過，瓊斯目前選情並不樂觀；根據此前民調，他的支持率落後於利華娜、牛毓琳和高德曼，畢竟他屬於空降選手，對社區的影響力不及利華娜和牛毓琳。

民主黨資深政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)表示，「目前能看出，即便布碌崙社區根本不知道瓊斯，華府圈內人士卻喜歡他，這就變成在華府建制派與社區草根之間做選擇。」