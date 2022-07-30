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初選可變更黨籍 共和黨籲投民主黨溫和派

記者和釗宇／紐約報導
8月的紐約州國會議員和州參議員初選，選民可隨意變更黨籍投票，一些共和黨大佬就呼籲共和黨選民註冊參加民主黨初選，支持更多溫和派民主黨人上位。(記者和釗宇／攝影)
8月的紐約州國會議員和州參議員初選，選民可隨意變更黨籍投票，一些共和黨大佬就呼籲共和黨選民註冊參加民主黨初選，支持更多溫和派民主黨人上位。(記者和釗宇／攝影)

距離8月23日的紐約州國會議員和州參議員初選還有不到一個月，由於選區重畫紛爭導致初選分兩次進行，本次初選出現奇景：選民可隨意變更黨籍投票；鑒於共和黨在紐約州處於絕對劣勢，一些共和黨大佬就呼籲共和黨選民註冊參加民主黨初選，支持更多溫和派民主黨人上位。

紐約州實施封閉式的黨內初選(Closed Primary)，根據選舉委員會的早前規定，選民須在2月14日前完成選民註冊和黨籍變更，才可參加6月的初選；但由於州議會出台的選區重畫地圖被判違憲，國會議員和州參議員初選被推遲舉行，8月初選便不存在黨籍變更的截止日期，意味著選民可以在投票日利用宣誓選票(affidavit ballot)，隨意選擇黨籍投票，讓8月初選成為事實上的「開放式初選」(Open Primary)。

紐約市作為民主黨大本營，民主黨註冊選民有近350萬人，共和黨選民則僅有51萬9000人，通常民主黨初選就將決定大多數民代崗位的普選結果；但全市仍由大約100萬未選擇黨籍的選民，成為初選的變數；目前普遍預計8月初選投票率可能較低，因此任何數千甚至數百新晉選民就有可能影響選舉結果。

一些共和黨大佬已經開始呼籲共和黨選民在選舉日使用宣誓選票，改隸民主黨，支持溫和派民主黨參選人；前布碌崙(布魯克林)共和黨主席伊頓(Craig Eaton)表示，他正在與共和黨領導層商議此事，「這是千載難逢的機會，現在紐約市已經殘破不堪，進入惡性循環。」

曾在2013年參加市長競選的共和黨商業大亨凱勝(John Catsimatidis)也表示，共和黨選民應當考慮跨黨投票，為民主黨初選做出影響，「我們必須在初選中選出有常識的民主黨人。」

民主黨州眾議員第65選區男性黨代表于金山則表示，未來紐約州都應改為開放初選，讓所有黨派的參選人在初選中競爭出得票最高的兩人，再進行普選；「現在初選的投票率非常低，而紐約州民主黨一黨獨大，意味著很少一部分人就能決定誰勝出，其他黨一點機會也沒有，這是少數人的民主；如果能夠改成開放式初選，就可以鼓勵更多人出來投票，結果就更加公平，實現多數人的民主。」

8月8日是缺席選票申請截止日期；8月13日至21日是提早投票日期；8月23日是第二階段初選投票日。

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