亞裔投票率增速 所有族裔最高

亞裔的投票增長率，為所有族裔最高。(Getty Images)

最新的數據顯示，近年來，亞裔 在全市的投票 率增速為所有族裔最高，投票率由2013年初選的16.3%增至2021年初選的27.1%；不過由於在亞裔社群 中各族裔及使用的語言不盡相同，許多團隊仍未就亞裔展開針對性的競選活動，亞裔仍常被視作「不太可能投票的選民」。

亞美聯盟(AAF)在本月發布的最新報告顯示，以2013年及2021年的初選作為對比，亞裔的投票率由16.3%增至27.1%，10.8%的增長率為所有族裔最高；相比之下，白人的投票率由28.1%增至36.4%，非洲裔由23.5%增至26.5%，西語裔由17.2%增至17.4%。

不過，亞裔族群之中，華裔的增長率並不突出，投票率由2013年19.3%增至2021年的29.1%，增速最快且投票率最高的日本裔，由19.9%增至39.5%。

亞裔是紐約市人口增長最快的族群，報告還顯示，符合選舉年齡的亞裔選民，由2013年的58萬1490人增至69萬4940人，占全市符合選舉年齡人口的12.8%，在亞裔選民中，華裔選民的占比最大，共有30萬3206人，占43.6%。

如果按全市五大區來換算，皇后區符合選舉年齡的亞裔選民最多，然而報告顯示，在2021年初選，該區的亞裔投票率為25.5%，低於曼哈頓的33.4%以及布碌崙(布魯克林)的28.1%，史泰登島與布朗士的亞裔投票率，則分別為21.5%以及23.3%。

不過，亞裔長期以來被視作「不太可能投票的選民」的標籤卻仍難消除，其中的一個原因為，幾乎七成的亞裔都在國外出生，其中許多新亞裔移民過去未曾積極參與民主選舉，以致在歸化為美國公民後，仍未接受有關選舉的全面教育，加上亞裔社群本身多樣複雜，各族群使用的語言也不盡相同，致使兩黨仍甚少開展針對亞裔的競選活動，在2020年總統選舉年，58%的亞裔表示，未曾受到任何一方的競選消息。

報告還顯示，除了在選舉日前做「衝刺宣傳」，需與亞裔選民有更長期的聯絡及互動，「全年參與各個亞裔社區的活動很有必要」，而根據亞美聯盟自身的宣導經驗，雖然打電話遊說四面八方的選民確實能夠廣撒網，有效接觸廣泛分散與多語種的人群，然而面對面的拉票活動更有成效，良好的拉票訓練，是保證志工既能與選民拉家常，又能提供豐富實用的訊息。