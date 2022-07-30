我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

8月初選選民減少 全市投票地點變動

記者顏潔恩／紐約報導
圖為布碌崙選民在投票站投票。(本報檔案照)
圖為布碌崙選民在投票站投票。(本報檔案照)

紐約州因選區重畫導致初選分兩次舉行，令不少選民搞不清楚；現又因有資格參與8月初選的選民人數比6月來得少，市選舉局為此作出相對調整，全市的投票站地點都幾乎有變動，選民應事先查詢，以免浪費時間去到錯誤的地點。

市選舉委員會執行副總監伊戈尼茲奧(Vincent Ignizio)表示，全市約有360萬名選民合格參與6月初選，但在8月的國會及州參議員選舉，只有230萬名登記選民；由於人數遞減，當局因而減少投票站數量，例如不會在學校設立投票點。

第二次初選的提前投票(Early Voting)將於8月13日(周六)開始，期間全市有107個提前投票點，8月23日(周二)為選舉日，將有967個投票站；值得注意的是，提前投票點及選舉日的地點也不一定相同，以布碌崙(布魯克林)日落公園為例，大多8大道選民在提前投票日時應前往20大道5800號的羅斯福高中(FDR High School)投票，但在選舉日只能前往59街1031號的105小學投票，兩個地點差九個大道之遠。

非營利組織VoteEarlyNY的執行董事Jarret Berg表示，今年因選區重畫造成情況特殊，一個夏季內共有兩次初選，令選民感到困惑；「千萬不要假設你在某個地點投票了20年，今年8月初選時也會在同個地點投票」，前往投票站前一定要查詢好投票地點。

選民可瀏覽https://findmypollsite.vote.nyc，輸入門牌號碼、街道以及郵遞區號便能查詢最靠近的投票站。

居住在羊頭灣的梅女士則表示，6月初選時在離家U大道附近的學校投票，經朋友提醒到市選舉局網頁確認，才發現8月的提前投票點改在Nostrand大道的一所猶太小學，23日投票日地點又改在海洋大道(Ocean Avenue)交T大道的一所教會高中；她抱怨，兩個地點距離她的家都有一段路程，覺得很不方便。

日落公園居民林瑞宏表示，成為公民30多年，今年才首次登記成為選民投票，因對程序不熟悉，多次請教身邊的朋友；他指出6月有兩個投票日的地點，其中設在7大道4305號的169小學最靠近他的家，走路就能抵達。

可該地點如今在8月只有選舉日時開放，提前投票日地點相對較遠，令工作繁忙，只能在提前投票日投票的他陷入兩難，但為了參政也別無選擇，可能與朋友結伴前往。

投票 日落公園 布碌崙

上一則

分化民主黨？李修頓促修改保釋制度 亞當斯不領情

下一則

頭獎累積獎金逾10億 華人爭買兆彩

延伸閱讀

「是時候輪到紐約了吧」華人爭買兆彩 盼圓發財夢

「是時候輪到紐約了吧」華人爭買兆彩 盼圓發財夢
紐約華社非法擺攤堵路、破壞環境 「最嚴重是食安問題」

紐約華社非法擺攤堵路、破壞環境 「最嚴重是食安問題」
涉殺情夫聆訊 華女疑獄中生產 檢提議證人保密

涉殺情夫聆訊 華女疑獄中生產 檢提議證人保密
社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

首屆亞裔美食文化節 8月13日法拉盛登場

首屆亞裔美食文化節 8月13日法拉盛登場

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回