8月初選選民減少 全市投票地點變動

圖為布碌崙選民在投票站投票。(本報檔案照)

紐約州因選區重畫導致初選分兩次舉行，令不少選民搞不清楚；現又因有資格參與8月初選的選民人數比6月來得少，市選舉局為此作出相對調整，全市的投票 站地點都幾乎有變動，選民應事先查詢，以免浪費時間去到錯誤的地點。

市選舉委員會執行副總監伊戈尼茲奧(Vincent Ignizio)表示，全市約有360萬名選民合格參與6月初選，但在8月的國會及州參議員選舉，只有230萬名登記選民；由於人數遞減，當局因而減少投票站數量，例如不會在學校設立投票點。

第二次初選的提前投票(Early Voting)將於8月13日(周六)開始，期間全市有107個提前投票點，8月23日(周二)為選舉日，將有967個投票站；值得注意的是，提前投票點及選舉日的地點也不一定相同，以布碌崙 (布魯克林)日落公園 為例，大多8大道選民在提前投票日時應前往20大道5800號的羅斯福高中(FDR High School)投票，但在選舉日只能前往59街1031號的105小學投票，兩個地點差九個大道之遠。

非營利組織VoteEarlyNY的執行董事Jarret Berg表示，今年因選區重畫造成情況特殊，一個夏季內共有兩次初選，令選民感到困惑；「千萬不要假設你在某個地點投票了20年，今年8月初選時也會在同個地點投票」，前往投票站前一定要查詢好投票地點。

選民可瀏覽https://findmypollsite.vote.nyc，輸入門牌號碼、街道以及郵遞區號便能查詢最靠近的投票站。

居住在羊頭灣的梅女士則表示，6月初選時在離家U大道附近的學校投票，經朋友提醒到市選舉局網頁確認，才發現8月的提前投票點改在Nostrand大道的一所猶太小學，23日投票日地點又改在海洋大道(Ocean Avenue)交T大道的一所教會高中；她抱怨，兩個地點距離她的家都有一段路程，覺得很不方便。

日落公園居民林瑞宏表示，成為公民30多年，今年才首次登記成為選民投票，因對程序不熟悉，多次請教身邊的朋友；他指出6月有兩個投票日的地點，其中設在7大道4305號的169小學最靠近他的家，走路就能抵達。

可該地點如今在8月只有選舉日時開放，提前投票日地點相對較遠，令工作繁忙，只能在提前投票日投票的他陷入兩難，但為了參政也別無選擇，可能與朋友結伴前往。