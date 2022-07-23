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參選州參議員 曲怡文訪法拉盛華商會 籲更多華人投票

記者牟蘭／紐約報導
紐約州第17選區州參議員參選人曲怡文(前排右三)拜訪華商會鼓勵更多華人投票。(記者牟蘭／攝影)
紐約州第17選區州參議員參選人曲怡文(前排右三)拜訪華商會鼓勵更多華人投票。(記者牟蘭／攝影)

紐約州第17選區州參議員參選人曲怡文，22日拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)；她指，自己的選區雖在布碌崙(布魯克林)，但希望她的參選能鼓勵更多華人投票，盼與法拉盛與曼哈頓華埠等華社合作，共同尋求解決亞裔面臨困境的方案。

法拉盛華商會理事長王耀明歡迎曲怡文的到訪，期盼她日後能在州府傳遞不一樣的聲音，改變目前聲音「一邊倒」的形式；法拉盛華商會首席顧問杜彼得鼓勵更多華人參政，希望他們日後為亞裔社區發聲，爭取民眾爭取權益。

紐約州第17選區州參議員參選人曲怡文(右三)拜訪華商會鼓勵更多華人投票。(記者牟...
紐約州第17選區州參議員參選人曲怡文(右三)拜訪華商會鼓勵更多華人投票。(記者牟蘭／攝影)

曲怡文說，她首次拜訪華商會，希望通過此次機會鼓勵更多華人投票，讓法拉盛的民眾了解她的政見，「華人的價值觀念相似」；她指，雖然此次競選中已無民主黨的對手，但所在的選區共和黨強勢，且選民投票率低，需要有更多選民投票，用選票發聲。

作為第一代移民，曲怡文表示，她碩士畢業後，擔任記者期間，看到亞裔社區面臨的困境，隨後加入州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，服務服務布碌崙社區逾十年，為民眾解決問題。

曲怡文的政見包括，反對在華埠及布碌崙華社興建遊民所及削減市警經費，支持保留特殊高中入學考試，她還指應縮緊保釋法，不允許累犯以及有公共危害者保釋等；若當選，她將成為布碌崙的首位華裔民代，州參議會的首位亞裔女性代表。

法拉盛 華人 亞裔

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