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參選國會議員 牛毓琳獲紐約進步婦女協會背書

記者張心／紐約報導
參選紐約州第十選區民主黨國會議員的牛毓琳，獲紐約進步婦女協會背書。(本報檔案照)
參選紐約州第十選區民主黨國會議員的牛毓琳，獲紐約進步婦女協會背書。(本報檔案照)

紐約州第十選區民主黨國會議員參選人、現第65選區州眾議員牛毓琳，22日獲紐約進步婦女協會(Progressive Women of NY)背書，誓言將全力保護婦女和變性者權力。

紐約進步婦女協會為政治倡導和社會正義組織，擁有1700名致力於進步價值觀、人權、女性等平權觀念的會員，該組織指導委員會成員斯派克特(Jennie Spector)表示，「我們一致認為，只有我們選出願意為生殖正義、變性人權力、氣候和關鍵問題進行艱苦鬥爭的民選官員時，我們的未來才有保障。」

斯派克特說：「牛毓琳做了競選中沒人可以做的事情，她把那些已經放棄政治和政府的人帶入政治進程，她給我們帶來希望。」

牛毓琳表示，婦女和變性者群體正在面臨著對其最基本權利的攻擊，而國家對此一直缺乏應對措施，「我將以我們的邊緣社區為中心，保護他們的權益；我們的口號很明確，我們的權利無法談判，我們將堅決反擊。」

牛毓琳競選團隊表示，在準備華埠第十選區國會議員競選中，已經獲得州眾議員索拉吉斯(Michaelle Solages)、州參議員薩拉查(Julia Salazar)、猶太選民(The Jewish Vote)、工作家庭黨(The Working Families Party)的背書。

眾議員 華埠 紐約州

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