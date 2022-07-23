高德曼訪世報 允全面改革現有保釋法

國會議員參選人高德曼訪世界日報，在聯合報創辦人王惕吾先生銅像前合影。(記者張心／攝影)

紐約州第十選區國會議員參選人高德曼(Dan Goldman)22日訪世界日報，分享政見期爭取華裔選民支持，承諾若當選，將全面改革現有保釋法，提升公共治安並注資警察 建設，打擊仇恨犯罪 。

當天拜會由世界日報副總編輯魏碧洲與會，了解其參政綱領，就治安、商業、教育、移民 等話題進行討論。

現年46歲的高德曼，先後畢業於耶鲁大學(Yale University)和史丹福大學(Stanford University)，曾在擔任十年聯邦檢察官之時，負責作為彈劾前總統川普的首席檢察官，對司法系統有頗多見解；「我在這方面擁有其他參選人都不具備的優勢，就我的觀察，當前的保釋法改革是滋長全州犯罪的溫床，若我當選，將會進行全面改革。」

高德曼說，為了打擊仇恨犯罪和普遍的治安問題，他一定會全力注資警察，而非削減經費；其次，他會加大對社工和心理健康疾病諮詢者的投資，讓罹患心理疾病的犯罪者、遊民能夠得到妥善治療。

高德曼分享，自己曾在藥局遇到搶劫，當時劫匪態度囂張地說：「隨便你們抓，反正我很快就會釋放，我還會再回來」，表示該現象就是當前的法律體系造成的犯罪猖獗，讓民眾倍感不安全。

此外，高德曼認為當前少數族裔，尤其華人面對的仇恨犯罪問題，和前總統川普脫不了關係，「我會盡一切努力，以防他2024年東山再起，他破壞了我們的民主，打擊了移民的美國夢。」

對於不少華人面對的移民案件擠壓、簽證流程過長等問題，高德曼表示，消除移民過程中的種族主義和歧視很重要，「添加一倍的移民法官、快速處理積壓案件、簡化合法移民申請程序、增加不同類型簽證的接收人數，對維持美國移民社會的多元性十分關鍵。」