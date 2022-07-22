第40選區廖安怡訪中華公所 鼓勵踴躍投票

廖安怡(左)拜訪中華公所介紹政見，中為公所主席曾偉康。(記者張心／攝影)

州眾議員 第40選區共和黨候選人、優富商業聯盟前副會長廖安怡(Sharon Liao)21日拜訪中華公所，表示對自己曾經助選的現任州眾議員金兌錫深感失望，11月二人對決若勝選，將立刻推動取消保釋法改革，阻止華社遊民所和社區監獄，積極維護社區和商家利益。

1985年從台灣移民美國的廖安怡，全家曾在皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)經營雜貨店為生，深諳小商家的不易，「幾十年經商，見識店鋪被盜竊，父親被拿槍威脅，黑幫收保護費等，對目前疫情後小商家的苦感同身受。」

對於治安惡化，她說，曾經歷上世紀末期城市的「恐怖」，「我對前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)充滿欽佩，他對治安、商家、環衛的貢獻，讓我明白有一個真正做事的市長，市民能夠立刻感受改變。」她反對保釋法改革，認為這是當前紐約治安愈下和仇亞犯罪滋長的元兇，「共和黨競選人有共識，一定要推翻保釋法改革。」

對於金兌錫的政見，廖安怡直言「深感失望」，「2019年我曾經為他助選，但他支持保釋法、賣淫合法化、大麻合法化的後期政見，實在是越發激進，我對同類型的民主黨政客已毫無信任。」

今年首次參選的廖安怡，將在11月與金兌錫角對台；該選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集居區。而對於該區在初選中超低的投票 率，廖安怡表示「可以理解，不投票不是不想，而是失去信心，再選出一次民主黨議員，所為將沒有差異。」她鼓勵華人踴躍投票，爭取權益。