華埠三社團背書第65選區候選人李榮恩

李榮恩表示，于金山領袖幾十年來始終勤奮服務於華埠社區，能得到他的支持自己感到非常榮幸。（記者張心／攝影）

州眾議員第65選區民主黨 候選人李榮恩(Grace Lee)26日在曼哈頓華埠 ，獲紐約中華總商會、梅氏公所、李氏公所背書，民主黨地區領袖于金山也表示全力支持其競選，相信李榮恩將為危機中的華埠爭取全新改變。

紐約中華總商會榮譽董事長、第65區民主黨區領袖于金山表示，當前華埠處於動盪和威脅，而曾經敗選的李榮恩從來沒有離開，始終與華埠民眾站在一起，「她曾因為反對華埠社區監獄 建立而被捕，又成為反對仇亞犯罪的先鋒，不斷用行動證明對我們的承諾，期待11月投票給她。」

李榮恩表示，于金山幾十年來服務華埠社區，能得到其支持非常榮幸。

李榮恩說，長期以來，華埠民眾的關切一直被當選的議員忽視，「40多年前，當監獄第一次在華埠建立時，當時的紐約市長說，因為你的居民不投票，所以你沒有話語權；沒想到這種赤裸裸的種族歧視，時至今日仍在上演。」她表示若當選將著力改善社區公共安全、助力小商家復甦、反對蓋監獄，只有亞裔在議會握有權力，才能真正影響社區相關政策。

紐約中華總商會董事長梅犖生、副董事長盧元龍、會長李國威、青商部理事長陳穎敏、副理事長黃啟超，紐約李氏總分所元老李可喬、李玉田、總長李國威、主席李致俠，梅氏公所元老梅犖生、三江公所元老傅先清等20餘人出席支持。