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國會議員六參選人 布碌崙華社答問

記者胡聲橋／紐約報導
第十選區國會眾議員參選人8大道政見會參選人與主要工作人員合影。(記者胡聲橋╱攝影)
第十選區國會眾議員參選人8大道政見會參選人與主要工作人員合影。(記者胡聲橋╱攝影)

國會眾議員第十選區參選人中的六人，20日在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦政見會，就華人關心的仇亞犯罪、教育、小商家、遊民所、住房等問題發表意見。這次活動由亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、紐約同源會和紐約市居民聯盟共同主辦，數十名華裔民眾現場參加。

出席政見會的包括華裔參選人李江華、市議員利華娜(Carlina Rivera)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、前信用諮詢公司創辦人羅秉新(Brian Robinson)、公校家長莫美倫(Maud Maron)，以及共和黨參選人韓丹白寧(Benine Hamdan)。主持人是亞潮聯盟共同創始人朱雅婷、紐約同源會會長黃友興。

對於仇亞犯罪，六人異口同聲強烈譴責。李江華說，身為華裔，他對近年仇亞犯罪的增加有切膚之痛，也是他的關注焦點；利華娜說，她和亞裔社區合作是有歷史的，作為市議員，曾大幅增加反仇恨亞裔項目的經費；猶太裔的羅秉新希望亞裔和猶太裔能結成聯盟，共同反對仇恨犯罪。韓丹白寧建議給警方提供更多經費。她還表示，有些事情說過多年，現在需要的是行動。如果繼續選民主黨，情況恐會照舊。

參加第十選區國會眾議員參選人8大道政見會的五位參選人，從左到右依次為：利華娜、韓...
參加第十選區國會眾議員參選人8大道政見會的五位參選人，從左到右依次為：利華娜、韓丹白寧、霍茲曼、李江華和莫美倫。(記者胡聲橋/攝影)

對於教育問題，莫美倫認為，應撇開意識形態，回歸教育本身，有高品質的教育，為就業市場輸送人才符合所有人的利益。對於拜登總統提出的取消一些聯邦學生貸款，利華娜、李江華和霍茲曼都支持，認為應最大可能普及高等教育，但韓丹白寧和莫美倫反對，認為獎助學金比取消學貸更能鼓勵學生，有助學生成長。

目前民調領先的利華娜(左一)在政見會上發言。(記者胡聲橋/攝影)
目前民調領先的利華娜(左一)在政見會上發言。(記者胡聲橋/攝影)

關於遊民問題，羅秉新說，他曾數次與華裔民眾站在一起，上街抗議在華人聚居區修建遊民所。李江華和韓丹白寧都建議採政府與企業合作，共同為遊民提供住房。利華娜說，遊民問題已和吸毒、精神疾病分不可，建議為遊民建造更多可負擔住房的同時，也考慮治療精神疾病的附屬設施。莫美倫認為遊民和精神疾病是兩個不同的問題，應該分開處理。

參加8大道政見會的六位參選人，左起：：韓丹白寧、霍茲曼、李江華、莫美倫、利華娜和...
參加8大道政見會的六位參選人，左起：：韓丹白寧、霍茲曼、李江華、莫美倫、利華娜和羅秉新。(記者胡聲橋╱攝影)

參選人都表示，新冠疫情後期，應持續幫助小商家。李江華和霍茲曼支持提高對富人的稅率，但韓丹白寧對此持不同意見。但參選人的基本共識是，繁榮的小商家能使城市更加興旺，吸引更多人在紐約安居樂業。

至於公共住房，利華娜認為紐約公共住房系統處於危機中，是一個400億元的大問題，需要加強監管和調查，從而為低收入者提供滿意的居住條件。李江華認為，除了公共住房，紐約的公共設施和基礎設施也都需要改善和新的投資。

李江華(左三)在第十選區國會眾議員參選人8大道政見會上發表意見。(記者胡聲橋/攝...
李江華(左三)在第十選區國會眾議員參選人8大道政見會上發表意見。(記者胡聲橋/攝影)

遊民 教育 華裔

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