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62票敗給金兌錫 趙靖桉：最好的還在後面

記者鄭怡嫣／紐約報導
趙靖桉表示將繼續服務社區。(記者鄭怡嫣／攝影)
趙靖桉表示將繼續服務社區。(記者鄭怡嫣／攝影)

市選舉局近日公布6月28日紐約州長、州眾議員等席位初選的最終結果，代表皇后區法拉盛等地的紐約州議會第40選區華裔參選人趙靖桉，以62票的差距落敗韓裔對手金兌錫(Ron Kim)，趙靖桉20日宣布敗選，表示將繼續服務社區，「最好的還在後面」。

根據市選舉局的統計，包括非正式候選人(write-in candidate)在內，此次該選區共收到3994票，其中521票為初選當日未開票的不在籍投票(Absentee)，趙靖桉共獲1869票，金兌錫為1931票。

趙靖桉20日表示，選舉結果不是大家料想得那樣，差距是如此接近，許多選民由於投票站遷址、多台投票機發生故障而不能投票，也有民眾對初選日必須先註冊黨籍才能投票並不知情，這些都導致此次初選的投票率偏低，不過，自己對於恢復社區安全、幫助屋主、建設可負擔房屋而非遊民所等、確保孩子能得到高質量教育、支持小商家、關注弱勢群體等政見，得到良好的響應，「相信大多數的選民都同意，現狀必須改變」。

他感謝在初選中鼓勵與支持他、投票給他的人、他的競選團隊、及幫助過他的社區各界，將繼續服務社區，團結民眾，「我不會走開，最好的還在後面，敬請期待」。

金兌錫也於同日再度發表勝選聲明：儘管破紀錄的地產商「黑錢」正在湧入，剝奪法拉盛民眾的選舉權利，強大的外部集團也與地產商們並肩，斥鉅資抹殺我的工作，但我們仍然勝利了，因為支持者相信，我們是在為工薪家庭、長者與一個更安全與公平的城市而戰。

對於趙靖桉的敗選，紐約華人總商會會長徐家鵬表示，這是背水一戰，仍要恭喜趙與其團隊的出色工作，「選民(用選票)發聲了！」；40選區的民主黨代表Martha Flores-Vasquez表示，見證選民用投票支持變革，兩人的票數是所見最為接近的，將繼續與趙合作為社區造福；亞總會會長陳善莊表示，挑戰已五連任者，趙已做得很好，「現任者應反思」。

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