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政治影響教育決策 維權組織：華人需參政議政

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市居民聯盟Youth4AM夏令營開幕式，多位華人教育維權者發言，分享自身經歷。(開幕式截屏)
紐約市居民聯盟Youth4AM夏令營開幕式，多位華人教育維權者發言，分享自身經歷。(開幕式截屏)

由於關心市府政策，近年來有不少家長透過參政，表達華社需求；日前在由紐約市居民聯盟舉辦、創始人胡小媛主持的Youth4AM夏令營開幕式上，幾位華人教育組織者分享了自己的維權經歷，表示從特殊高中入學考試存廢問題，到近期引發熱議的普高入學改為抽籤制，政治影響生活方方面面，呼籲更多家長與學生參政議政。

「紐約市加強課程和教育家長領導」(PLACE NYC)共同創辦人朱雅婷表示，她的教育維權經歷可以追溯到2019年，時任市長白思豪計畫取消特殊高中入學考試，身為特高之一、布朗士科技高中的畢業生，她也加入捍衛特殊高中考試的隊伍，創立了PLACE NYC，為的是在此後市級選舉有話語權與一席之地，並積極推動教育上的利好政策，她承認除了學術成績外，紐約市公校學生的前途也取決於運氣、當下政策等不可控因素，而學生如若能儘早參與公共事務，也更能明白政治對於日常生活及教育的影響。

罷免舊金山三名教育委員的華人徐安(Ann Hsu)表示，本來她也對政治不聞不問，但疫情期間三教委成員遲遲不重啟面授課程，更主張更改校名、廢除優質學校洛威爾高中的擇優錄取制度，讓人忍無可忍，「直到政治影響了我的每天的生活、孩子和教育後，我別無選擇，只有參與其中。」

胡安呼籲，紐約市的華人學生在學習之餘，也應留心並參與公眾事務與地方政治，踴躍投票，而即使未到投票的法定年齡，也能在街上呼籲更多的亞裔家長投票，「亞裔人口在增加，但投票率歷來都很低迷。」

教育 紐約市 投票

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