選區重畫草圖將日落公園分2區 華社贊同 2議員反對

市選區委員會有意將日落公園選區一分為二。(記者顏潔恩／攝影)

據紐約市選區重畫委員會(NYC Districting Commission)15日公布的草圖，布碌崙(布魯克林)日落公園 東邊華人 聚集社區，將被併入班森賀，形成一個亞裔 集中選區；該項改變將對現任日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)帶來最大影響，兩人提出異議，但華社卻認為能增加選出亞裔民選代表的機會，認同提案。

根據非營利機構Citizens Union 2月公布的報告，目前亞裔社區在市議會選區中被分化，班森賀華社就被瓜分為四，隨之弱化該社區選民的共同利益及聲音；而根據人口普查結果，自2010年起，紐約市人口從63萬人增至860萬人，其中西語裔及亞裔人口飆升，必須作出重畫調整。

市選區委員會有意將日落公園選區一分為二。(記者顏潔恩／攝影)

市選區重畫委員會的最新草圖，日落公園第38選區將會一分為二，西邊以西語裔為主社區往南部延伸，與貝瑞吉大部分社區重畫在一起；東邊華人為主社區將和近年來華人湧入的戴克高地、以及華人最集中的班森賀部分社區，則被併入第39選區。

現任市議員阿維萊斯、紀思庭將會受到最大影響，兩人很有可能在下屆選舉中競爭；雙方15日均發布聲明，指出第38選區自30年以來代表當地西語裔人口，以在聯邦、州、市府中選出為其發聲的代表，並保障日落公園、紅鉤區的完整性，合併第38、第43選區將會削弱兩個選區當前各自選民的利益。

「為了畫出亞裔集中選區而弱化其他族裔社區利益的做法，令人感到非常困惑」，兩人呼籲委員會提出更妥善的方案，在強化新的族裔選區的同時，不毀壞其他族裔的利益；儘管提案遭到以上市議員的反對，但華社卻認為這是絕佳機會。

亞裔民主黨俱樂部主席、紐約州國會眾議員第十選區參選人李江華表示，該草圖是基於聯邦規定，畫出少數族裔選區是應有的權益；他表示，若按照目前草圖，明年市議員選舉在該選區，若能選出一名華裔市議員，也能激發華人的參政力量，更融入美國主流。