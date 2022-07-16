紐約市議會選區重畫草圖 糾正亞裔不利局面

紐約市選區重畫委員會15日發布最新市議會選區重畫草圖。(取自市選區重畫委員會)

紐約市選區重畫委員會(NYC Districting Commission)15日公布最新市議會選區重畫草圖，將於8月舉辦公聽、9月提交市議會，通過後將在明年2月選舉前生效；市議長歐德思(Adrienne Adams)呼籲民眾積極參與發表建議，而相比於亞裔 組織的認可，紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)則大呼失望。

根據紐約市憲章規定，市議會選區地圖每十年重繪一次，以因應人口普查的最新變化；此次華人聚集社區以布碌崙 (布魯克林)43選區受到影響最甚，根據重畫草圖，委員會將布碌崙日落公園一分為二，把東邊華人聚集的社區併入班森賀，形成一個亞裔集中選區。

皇后區法拉盛20選區未受影響，亞裔選民人口占比72.25%，仍是亞裔人口比例最高的社區；第19選區和第24選區，亞裔選民人口也有所提升，其中第24選區亞裔選民占比第一，為35.88%；第19選區亞裔占比38.04%，僅次於非西語裔白人選民占比的41.37%。

APA VOICE重畫選區特別工作組協調員歐陽蕭安表示，市選區重畫委員會在布碌崙設立一個亞裔占多數的市議會選區，是對該區亞裔人口增長了43%的認可，「這也糾正了亞裔全市不利的局面，我認為擬議的地圖符合聯邦投票權法案和地方法律。」

然而紐約移民聯盟行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)則認為，新草案辜負了全市移民的期望，分裂了現有的移民社區，沒有保留市議會所有的少數族裔選區，沒有履行委員會的宗旨，即將利益社區保持在一起，譬如具有共同政策利益的街區、社群或族裔。

阿瓦德說：「木邊(Woodside)、瑞吉屋(Ridgewood)、肯辛頓(Kensington) 、李奇蒙丘(Richmond Hill)的有色人種社區，以及布碌崙紅鉤(Red Hook)和日落公園的西語裔社區被分裂，讓他們難以選出代表其利益的領導人」；他表示，所有紐約人在社區都應該有發言權。

歐德思表示，市議會正在審核這份草圖，鼓勵民眾參與發表建議。詳情參見：https://www1.nyc.gov/site/districting/maps/maps.page。