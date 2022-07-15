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第十國會眾議員民調 利華娜17%領先

記者胡聲橋／紐約報導
民調顯示第十國會眾議員選區利華娜(中)以17%領先。(利華娜臉書)
民調顯示第十國會眾議員選區利華娜(中)以17%領先。(利華娜臉書)

據進步派智庫Data for Progress近期進行的民意調查，第十國會眾議員選區各民主黨參選人中，目前市議員利華娜(Carlina Rivera)以17%領先，排名第二第三的分別是州眾議員牛毓琳(14%)和前聯邦檢察官高德曼(Daniel Goldman)(12%)，前市長白思豪5%，僅排在第8位。不過，這一區的選舉依然勝負難料。

這項民意調查對533名有可能投票的民主黨人進行問卷調查，詢問他們對15名參選人中排在前八的參選人的態度，結果還沒打定主意的人比例最高，占27%。這說明這一選區的選情仍不明朗，戰場依然很大。即使是排名沒有進前八的參選人也還有機會。

市議員利華娜最近獲得多個大工會的支持。14日，市議會通過了兩項進一步保護墮胎的法案，利華娜是這兩項法案的主要提案人，或進一步強化了利華娜的領先勢頭。

州眾議員牛毓琳在之前的民調中曾經排名第一，現在雖然跌到第二，但選舉的路很長，留給參選人發揮的餘地仍然很大。排在第三位的是高德曼，曾是對前總統川普第一次彈劾案的首席顧問。

排在第四到第六位的分別是：前國會議員霍茲曼(Elizabeth Holtzman)(9%)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)(8%)和國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)(7%)。瓊斯參選時手握大約300萬元競選經費，是參選人中最多的，他最近還把住處從紐約市北部搬到了布碌崙。

第十選區國會眾議員的初選於8月23日舉行，提早投票的是日期是從8月13至21日。

眾議員 投票 民主黨

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