利華娜選眾議員 再獲三工會支持

利華娜近日再獲得三工會背書。(競選辦公室提供)

參選紐約州 第十選區國會眾議員 的市議員利華娜(Carlina Rivera)，在日前獲得1199SEIU工會支持，近日再獲得三工會背書，包括紐約州鋼鐵工人工會、緊急救援人員及消防稽查員2507工會，以及3621工會等；她表示能獲得勞工大眾支持，感到相當驕傲。

三個工會11日宣布支持利華娜參選，利華娜表示，自己在一個工會會員家庭中長大，能在競選中獲得勞工大眾的支持相當驕傲。除了多個工會的背書支持，利華娜還獲得多個地區領袖，和民主黨 俱樂部的支持。

目前該選區國會議員的民主黨參選人，還包括前市長白思豪(Bill de Blasio)、州眾議員牛毓琳、前陸軍牧師熊焱、國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、前聯邦檢察官高德曼(Daniel Goldman)、前國會議員霍茲曼(Elizabeth Holtzman)、公校家長莫美倫(Maud Maron)等14人，黨內初選將於8月23日舉行；該選區涵蓋了布碌崙(布魯克林)日落公園、曼哈頓華埠以及下東城多個華人聚集社區。