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全美最大護理工會背書曲怡文

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文獲1199SEIU醫療工作者東部聯盟的背書。(本報檔案照)
曲怡文獲1199SEIU醫療工作者東部聯盟的背書。(本報檔案照)

參選布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的曲怡文，12日獲得1199SEIU醫療工作者東部聯盟(簡稱1199SEIU)的背書；作為總部在紐約的全美最大衛生保健工作者工會，這項背書有很大助力。

曲怡文表示，1199SEIU在紐約市有超過20萬名醫療工作者，其中許多華裔護理人員屬於該會成員，能獲得背書感到很光榮；她多年來一直關注華社的醫療問題及資源，在新冠疫期，也確保醫護人員的工作環境保障，「我將繼續和該工會在州府奧伯尼並肩作戰，為市民爭取醫療保障、為醫療工作者爭取應得的福利。」

「曲怡文和許多工會成員一樣，致力於服務她的社區，捍衛工薪階層家庭的利益，如優質醫療、可負擔房屋、高等教育及移民改革等」，該工會的主任Dell Smitherman表示期待與曲怡文合作。

作為民主黨參選人的曲怡文，至今已獲得多個重要工會的支持，包括市警警探工會(NYPD Detectives’ Endowment Association)、歷史悠久且規模最大的全美勞工聯盟(AFL-CIO)、公交系統工會(Transport Workers Union Local 100)、紐約醫師協會(Doctors Council SEIU)、以及亞美醫師協會(CAIPA)等。

布碌崙 紐約市 民主黨

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