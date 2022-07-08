對手再因連署問題出局 曲怡文劍指普選

圖為曲怡文日前於初選投票。(取自臉書)

林煜因為連署簽名風波退出州參議員第17選區競選後，曲怡文在該選區民主黨內的對手剩奧哈拉(John O'Hara)。但奧哈拉的連署簽名也出現爭議，布碌崙 (布魯克林)高等法院近日裁決，奧哈拉的部分連署簽名不合格。如果奧哈拉無法參選，曲怡文將成為民主黨候選人，直接在11月的普選中迎戰共和黨候選人拉貝拉(Vito LaBella)。

曲怡文將林煜告上法庭之後，又對奧哈拉的連署簽名提出質疑。在得到市選舉局的審核和確認後，其團隊將奧哈拉也告上法院。法官上周做出裁決，認定奧哈拉的部分連署簽名不合格，因此他的名字無法出現在選票上。依規定，至少要有1000個有效簽名，但去除不合規範的簽名後，奧哈拉的簽名只剩下不到700個，未達最低標準。但奧哈拉沒有就此放棄，他於5日提起上訴，將於12日再次出庭。

61歲的奧哈拉，是一名律師，1990年代，曾五度參加公職競選，兩次市議員，三次州眾議員，但都沒有成功。1996年因為投票 方面出現的錯誤遭起訴，從此陷入長達20年的官司。奧哈拉甚至被判刑，但他始終相信自己是清白的，一直在上訴。2017年，洗刷冤屈。

曲怡文指，法官這次對奧哈拉的裁決出現改判的可能性不高。她從現在開始會把注意力集中到11月8日舉行的普選上，讓更多選民認識自己，提升華人的投票率。

如進入普選，曲怡文的對手將是共和黨候選人，退休警察 拉貝拉。拉貝拉目前擔任南布碌崙(布魯克林)華裔學生眾多的第20學區教育委員會委員。他長期與華人社區站在一起，共同維護特殊高中入學考試(SHSAT) 和資優班(G&T)。拉貝拉表示，會利用自己32年的警察經歷，努力提升社區安全。