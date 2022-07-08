我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

對手再因連署問題出局 曲怡文劍指普選

記者胡聲橋／紐約報導
圖為曲怡文日前於初選投票。(取自臉書)
圖為曲怡文日前於初選投票。(取自臉書)

林煜因為連署簽名風波退出州參議員第17選區競選後，曲怡文在該選區民主黨內的對手剩奧哈拉(John O'Hara)。但奧哈拉的連署簽名也出現爭議，布碌崙(布魯克林)高等法院近日裁決，奧哈拉的部分連署簽名不合格。如果奧哈拉無法參選，曲怡文將成為民主黨候選人，直接在11月的普選中迎戰共和黨候選人拉貝拉(Vito LaBella)。

曲怡文將林煜告上法庭之後，又對奧哈拉的連署簽名提出質疑。在得到市選舉局的審核和確認後，其團隊將奧哈拉也告上法院。法官上周做出裁決，認定奧哈拉的部分連署簽名不合格，因此他的名字無法出現在選票上。依規定，至少要有1000個有效簽名，但去除不合規範的簽名後，奧哈拉的簽名只剩下不到700個，未達最低標準。但奧哈拉沒有就此放棄，他於5日提起上訴，將於12日再次出庭。

61歲的奧哈拉，是一名律師，1990年代，曾五度參加公職競選，兩次市議員，三次州眾議員，但都沒有成功。1996年因為投票方面出現的錯誤遭起訴，從此陷入長達20年的官司。奧哈拉甚至被判刑，但他始終相信自己是清白的，一直在上訴。2017年，洗刷冤屈。

曲怡文指，法官這次對奧哈拉的裁決出現改判的可能性不高。她從現在開始會把注意力集中到11月8日舉行的普選上，讓更多選民認識自己，提升華人的投票率。

如進入普選，曲怡文的對手將是共和黨候選人，退休警察拉貝拉。拉貝拉目前擔任南布碌崙(布魯克林)華裔學生眾多的第20學區教育委員會委員。他長期與華人社區站在一起，共同維護特殊高中入學考試(SHSAT) 和資優班(G&T)。拉貝拉表示，會利用自己32年的警察經歷，努力提升社區安全。

警察 布碌崙 投票

上一則

紐約客談╱女性自保 裙底偷拍莫縱容

下一則

美起訴中國特務 加控2美公民

延伸閱讀

紐約市換邊停車恢復 布碌崙華社盼街道整潔

紐約市換邊停車恢復 布碌崙華社盼街道整潔
曲怡文訪中華公所 盼攜手解決華社問題

曲怡文訪中華公所 盼攜手解決華社問題
熊焱帶領退伍軍人 籲保障老兵權益

熊焱帶領退伍軍人 籲保障老兵權益
與6穆斯林和解 司法部賠償9.8萬

與6穆斯林和解 司法部賠償9.8萬
傳杜蘭特要求籃網交易 首選太陽

傳杜蘭特要求籃網交易 首選太陽

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作