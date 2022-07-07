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護理工會棄白思豪 背書利華娜

記者和釗宇／紐約報導
SEIU 1199醫療工作者東部聯盟，6日宣布背書市議員利華娜。(記者和釗宇／攝影)
SEIU 1199醫療工作者東部聯盟，6日宣布背書市議員利華娜。(記者和釗宇／攝影)

距離紐約州國會議員初選還有不到兩個月，全美最大的衛生保健工作者工會SEIU 1199醫療工作者東部聯盟6日宣布背書市議員利華娜(Carlina Rivera)參選第十選區國會議員，而該工會此前曾支持市長白思豪(Bill de Blasio)，後者也是第該選區參選人之一。

包括曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道兩大華裔社區在內的第十選區競爭激烈，白思豪、利華娜、州眾議員牛毓琳、國會議員瓊斯(Mondaire Jones)、華裔社區人士李江華等15人參與角逐；1199SEIU作為全美最大的醫療保健聯盟，華人護理員大部分是該會會員，這也是紐約州主要工會首次對該選區參選人表態，預計將讓利華娜占得先機。

目前擔任市議會醫院委員會的利華娜表示，1199SEIU的背書證明她的選情正在「積蓄更多能量」，「我競選的首要任務就是建立一個多元化、能夠代表我們社區和選區利益的支持者聯盟。」

1199SEIU財務總監蕭華(Milly Silva)表示，背書利華娜是工會仔細評估每位參選人對工會關心議題所持立場後做出的決定，將要求所有會員給利華娜投票助選，「毫無疑問，利華娜是最適合代表我們利益的參選人，她在疫期曾努力為護理員爭取防護裝備。」

而1199SEIU過去一直支持白思豪，被問到為何沒有背書白思豪選國會議員，蕭華表示，雖然工會有「很多朋友」，但也要確定誰是最合適的人選。

目前利華娜已獲得國會議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)等背書。

SEIU 1199醫療工作者東部聯盟，6日宣布背書市議員利華娜。(記者和釗宇／攝...
SEIU 1199醫療工作者東部聯盟，6日宣布背書市議員利華娜。(記者和釗宇／攝影)

白思豪 布碌崙 紐約州

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