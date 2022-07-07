金兌錫以88票險勝趙靖桉

趙靖桉6日確認收到選舉局的通知，以88票落後金兌錫。(本報檔案照)

現任州眾議員 金兌錫(Ron Kim)辦公室與挑戰者趙靖桉(Kenneth Chiu)，6日均確認已收到市選舉局點算完不在籍投票 的通知，金兌錫以88票領先趙靖桉；趙靖桉當日尚未承認敗選，表示仍有數台投票機器損壞，將待清點完每一張選票再發官方聲明，金兌錫已在初選日後宣布勝選，當日未再發言。

民主黨 籍州眾議會第40選區參選人趙靖桉6日表示，他收到市選舉局的消息，當局已清點完不在籍投票，他縮小初選日開票落後金兌錫的221票至88票，雖仍落後對手，但不承認敗選；他指，還有數台投票機器損壞，部分選票仍存疑，等待官方清點完每一張選票後，再做官方聲明。 金兌錫(右)辦公室證實市選舉局已清點完不在籍投票，金兌錫以88票領先趙靖桉。(取自金兌錫推特)

金兌錫辦公室證實這一信息，指金兌錫已在初選日後宣布勝選，不再更新聲明；金兌錫曾在聲明中批評房地產商資金湧入此次選舉，讓他遭受大量負面攻擊，並指他的同儕因擔心沒有這些房地產商的資金支持，才沒有在此次選舉中力挺，承諾連任後繼續服務社區。

支持趙靖桉參選的社區代表羅維宗表示，趙靖桉的團隊為此次競選收集大量連署簽名，但初選日選區總共只有3000多張選票，遠低於曼哈頓華埠的投票數，不足以代表社區真實的聲音；此次趙靖桉競選還能做得更好，呼籲更多華裔選民投票。

根據目前已知的數據，若無意外，金兌錫將代表民主黨在11月8日的普選日對戰共和黨和保守黨候選人廖安怡(Sharon Liao)；州眾議員第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中區。