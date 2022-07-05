州眾議員米婷絲初選勝出 華人相挺

米婷絲贏得民主黨初選。(取自臉書)

布碌崙(布魯克林)華社關注的兩場民主黨州眾議員 初選，最終由現任者大幅勝出，分別為日落公園 第51選區米婷絲(Marcela Mitaynes)、康尼島第46選區弗朗特斯(Mathylde Frontus)。

米婷絲面對前市議員參選人、小商業者富蘭克(Erik Frankel)的挑戰，最終以81.9%得票率大勝，富蘭克僅有18.1%支持率，米婷絲將在普選對壘無政治背景的共和黨籍律師彼得森(Tim Peterson)；米婷絲出自草根組織，未參政前就積極為移民爭權發聲，一直以來深受社區支持，此次出線並不意外。

華裔社區人士表示，日落公園華人 公寓5月初發生火災後，一群華人因無良房東欠缺妥善管理，至今無家可歸；儘管棘手，但米婷絲派華人助理追蹤情況，並多次嘗試聯繫房東解決問題，令不少華人住客相當感激。「雖然她(米婷絲)本人不常現身，但都會安排華人員工到場協助，非常關心華人事務，比只會到華社參加慶祝活動，但光說不做的政客強太多了」。

弗朗特斯將在普選中面對共和黨的挑戰。(州眾議會提供)

另一方面，弗朗特斯面對布朗佐敦(Dionne Brown-Jordan)的挑戰，最終以3522張選票、65.7%的得票率獲勝，她將在11月普選中與共和黨籍的布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)對決。

俄國裔的布魯克斯尼2007至2015年也曾是第46選區州眾議員，有多年經驗，對康尼島社區也熟悉；反之弗朗特斯曾因支持發表過辱華言論的非裔社區人士，而與華社交惡，布魯克斯尼很有可能成為其強勁對手。