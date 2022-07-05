邀于金山任顧問 藍佩玲兩年後再戰州眾議員

于金山(左)應藍佩玲邀請，擔任顧問。(藍佩玲提供)

民主黨 籍馬來西亞華裔藍佩玲，初次參選布朗士 86選區州眾議員，3曰到曼哈頓華埠感謝華人 的支持，雖然敗在現任議員之手，但成績不俗，特別邀請民主黨地區資深人士于金山擔任政治顧問，準備兩年後再戰。

藍佩玲(Pooi Steward)為馬來西亞吉隆坡客屬華人，17歲移民美国，完成學業後，擔任公立初中、高中教師，及社區義工，她説86選區貧困人口占八成，學校經費及師資不足，社會福利有限，加上治安不佳，導致商業不振，所以她的政見為改善治安，振興商業，注重教育，增加社區及醫療服務。她指該選區以非州裔及西語裔為主，基本需求和華人社區相似。

藍佩玲說，她的對手現任議員，連任多次但社區福祉改善有限，而治安和教育都倒退，所以才挺身而出參選。由於經驗、人手不足，敗在缺席選票上，非常感謝華人同胞的支特。

她說，于金山在布朗士民主黨團也有相當的人脈，誠心邀請他擔任政治顧問，準備未來的選戰。于金山表示，藍佩玲政見好，有爭取到教師工會，交通地鐵工會支持的潛力，如能獲得布朗士西語裔民主黨團的支持，當選機會能大幅提高，他願意助一臂之力。