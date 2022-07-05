紐約州國會眾議員參選人李江華 爭取耆老支持 鼓勵初選提早投票

李江華拜訪怡康成人活動中心。(李江華提供)

紐約州國會眾議員 第十選區參選人李江華，近日在美國紐約恩平總會館會長吳偉光會長的陪同下，前往怡康成人活動中心，感謝耆老們為他連署簽名。他祝耆老健康快樂，也希望他們能安排好時間，8月參加初選投票 。李江華說，現在華人 社區，耆老手中的票舉足輕重，他希望有更多華裔耆老能出來投票。

李江華感謝耆老們的厚愛和鼓勵。他還就日前初選時，選民遇到的一些困難提出了建議。因為選區重新規畫，很多選民的投票站點出現了變動。因為這個緣故，有些人要麼不知道投票站有變動，要麼不熟悉新投票站，從而失去了投票機會。對華人社區來說，這種現象使原本對投票意願就不高的華裔選民，更不願意出去投票了。為了避免在初選日出現此類問題，李江華鼓勵耆老充分利用8月13日至8月21日的提前投票期，早點把票投出去，這樣在8月23日初選日，就不會因為投票站變更等各種原因手忙腳亂，甚至投不上票了。

李江華還建議，包括成人活動中心在內的社區機構，可以事先幫忙老人家們提早去選舉局網站，查看各種投票站的信息，甚至可以帶老人去新投票站轉一轉，事先了解情況，安排好投票。

李江華參選的國會眾議員第十選區有15名參選人，競爭非常激烈，因此每一張選票都至關重要。他希望華埠和布碌崙日落公園的華人能積極出來投票。要用手中的選票發聲、為自己爭取權利。