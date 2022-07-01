市議會選區重畫 布碌崙籲集中亞裔

華人參與公聽會，希望將班森賀畫入同個市議會選區。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市選區委員會(NYC Districting Commission)日前在布碌崙 (布魯克林)科技學院(New York City College of Technology)舉行第二場市議會選區重畫公聽會，不少華人 通過線上線下參與；他們表示，班森賀是布碌崙華社中唯一市議會選區最為分散的社區，為確保當地亞裔 資源能最大限度使用、亞裔能夠集中發聲，要求將班森賀畫入同個選區中。

華人聯合會負責人黃涵華表示，根據人口普查，過去十年內布碌崙的亞裔人口增長率達43%，其中以日落公園、班森賀、羊頭灣湧入的華人最多；但在這之中，只有班森賀的市議會選區最為分裂，被一分為四，希望委員會能重畫將其同併入同個選區。

黃涵華說，亞裔在共享社區資源、語言、對公共安全的要求、使用的交通運輸等方面都有相似之處，並且也能幫助壯大亞裔的聲音，在針對亞裔仇恨犯罪、社區建立收容所等爭議上發揮影響力。

華裔陳先生也說，作為人口普查調查員時走訪班森賀商業區，當地商家有極高的共性，說著相同的語言、分享共同利益；「我覺得將這個社區畫在一起相當合理，你們(委員會)也應該抽空到當地逛逛，就能發現重畫在一起的必要性」，陳先生說。

「亞太裔投票與組織增加公民參與」(APA VOICE Redistricting Task Force)協調員歐陽蕭安說，班森賀目前的境況造成亞裔政治力量的削減，因亞裔人口不夠集中，許多人不願競選公職、也不外出投票，「我們相信班森賀早就該推出一個亞裔集中社區，以維護當地亞裔的權益」。

紐約市選區委員會接下來將在布朗士、史泰登島舉辦另兩場公聽會，可瀏覽www.nyc.gov/districting查詢；另外，無法出席會議的民眾也可線上呈交意見，可電郵至[email protected]，或郵寄至253 Broadway, 3rd Floor New York, NY 10007。