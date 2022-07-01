華人參政 曼哈頓華埠選民最熱情

李榮恩贏得第65選區州眾議員初選。（李榮恩提供）

2022年紐約州正副州長、州眾議員初選落下帷幕，然而紐約市三大華社曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛 和布碌崙日落公園的選民熱情度卻各有不同，其中包括曼哈頓華埠的第65選區以近9000票的「戰績」成為此次華人參政最熱之地。

根據市選舉局統計結果，曼哈頓華埠第65選區此次開票97.47%、共計8976張選票；布碌崙日落公園第51選區此次開票97.59%、共有5322張選票；皇后區法拉盛第40選區此次開票92.86%、總共只有3429張選票。

依據最新的人口普查數據顯示，重畫選區後的第65選區人口總數(Total Population)為13萬9363，符合選舉年齡的人口數量(Voting Age Population)為12萬2620；第51選區人口總數為12萬8680，符合選舉年齡的人口數量為9萬8443；第40選區人口總數為12萬8688，符合選舉年齡的人口數量為10萬8515。

李榮恩贏得第65選區州眾議員初選。（李榮恩提供）

對比看出，在各華人社區總人口差別不大、符合選舉年紀人口數量也相去不遠的情況下，法拉盛選民此次參與熱情最低；參選人趙靖桉在選後派對表示，民主真的很昂貴(democracy is expensive)，投票人數少到讓人驚訝。

或許是曼哈頓華埠近期因為遊民所、社區監獄、公共治安等問題困擾民心，本次選民參與熱情高漲，獲得近半(48.8%)選民投票的李榮恩表示，很榮幸獲取曼哈頓下城選民的信任在第65選區州眾議員初選中獲勝，「我非常感謝華埠居民出來為我投票，每個人的聲音都很重要，我相信社區團結在一起的力量。」