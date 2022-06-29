選區重畫引混亂 華埠投票站冷清

紐約州正副州長、州眾議員初選28日登場，華埠投票站較為冷清。（記者和釗宇／攝影）

紐約州正副州長、州眾議員 初選28日登場，投票 站負責人員表示，因為選區重畫糾紛導致初選分兩次舉行，一些選民感到混亂，而且不少已提前投票，因此初選日投票站較為冷清。

華埠 孔子大廈投票站站長鄭永佳介紹，該投票站以往負責四個選民片區，每個片區的選民數量約800人，選民總數超過3000人；但因為選區重畫影響，本次初選有兩個選民片區畫歸其他投票站，導致該投票站選民數量減半；他說，截至下午4時，僅有200餘人前來投票，遠不及去年市長初選時的600人，更不及2020年總統大選時的1200餘人。

鄭永佳說，選舉局在重分選民片區時並未考慮選民投票是否便利，導致一些人抵達後發現沒法在這裡投票，查詢之後才前往正確地點；他表示，投票人數較少的另一個原因可能是，第65選區州眾議員沒有華人參選，可能讓華裔選民投票熱情降低。

早上6時30分就到孔子大廈投票的于金山表示，初選日投票人數較少是因為選區重畫導致初選情況複雜，國會議員和州參議員的初選要等到8月進行，許多選民不了解情況，感到混亂，「一些人以為現在不投票，8月還有機會，就沒有出來投票。」

他說，另一個原因是華埠本次新增了一個提前投票站，不少選民都已經提前投票，所以初選日投票的人減少；另外，他認為民主黨州長初選中，現任州長霍楚(Kathy Hochul)優勢太大，幾位參選人也沒來華埠拉票，選民熱情降低。

孫逸仙中學投票站站長伯姆德斯(Lillian Bermudez)則表示，截至下午4時，該投票站前來投票的選民人數與去年市長初選時大致相同，選舉委員會此次也減少了該投票站的投票箱數量；她說，一些華裔選民會事先準備好寫有自己選擇人選的小紙條，讓工作人員幫忙勾選，但卻發現要選的人其實是布碌崙(布魯克林)的參選人，鬧出笑話。