提前投票 不到9萬人

專家指,選區重畫,選民感到混亂,牽累提前投票人數。(許振輝╱攝影)

為期九天的初選提前投票 結束,但紐約市 參與選民數共計不超過9萬人,僅占全市380萬選民總數的2%,其中曼哈頓 選民參與熱情遠超其他各區。

根據紐約市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)的數據,截止6月26日提前投票最後一天,全市140個投票站,僅有8萬6890人投票,約占全市387萬8189名選民的2.2%。

通過數據對比,曼哈頓和布碌崙(布魯克林)區參與提前投票的人數最多,分別為2萬9205人和2萬5644人;皇后區以1萬7157張位列第三,布朗士區1萬045張,史泰登島最少為4839張。

全市每日只有不到1萬人投票,曼哈頓投票站的日平均人數為3245人,史泰登島538人,選民參與熱情極低。

紐約市選舉委員會表示,此次初選的投票人數相比2020年總統大選時提前投票參與度相去甚遠,當時有超過100萬名紐約市選民參與6月的提前投票。

當時因在新冠疫情和總統競選的激烈時期,選民參與度高漲,但紐約市選舉委員會也指出,此次初選對11月的選舉非常關鍵,無論誰在州長初選中獲勝,都會影響到之後8月的州參議員和國會議員選舉。

華埠提前投票站的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站協調員鄭永佳表示,在投票站擔任志工26年,據多年觀察經驗,華人投票積極性較其他族裔低,尤其是提前投票時更是少見,「社區參與程度最高的是總統選舉,其次是市級選舉,州級選舉是參與度最低的。」

他分析,「可能是華人對目前的政治情況感到無能為力」;而對於今年選民參與熱情普遍較低的情況,公民聯盟執行主任、公共議題倡導者戈特葆姆(Betsy Gotbaum)表示,也與選區重畫有關,「這造成選民的混亂,我們本來建議將初選全部推後至8月進行,以便選民有時間理解政見、方便參與。」