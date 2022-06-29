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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

提前投票 不到9萬人

記者張心／紐約報導
專家指，選區重畫，選民感到混亂，牽累提前投票人數。(許振輝╱攝影)
專家指，選區重畫，選民感到混亂，牽累提前投票人數。(許振輝╱攝影)

為期九天的初選提前投票結束，但紐約市參與選民數共計不超過9萬人，僅占全市380萬選民總數的2%，其中曼哈頓選民參與熱情遠超其他各區。

根據紐約市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)的數據，截止6月26日提前投票最後一天，全市140個投票站，僅有8萬6890人投票，約占全市387萬8189名選民的2.2%。

通過數據對比，曼哈頓和布碌崙(布魯克林)區參與提前投票的人數最多，分別為2萬9205人和2萬5644人；皇后區以1萬7157張位列第三，布朗士區1萬045張，史泰登島最少為4839張。

全市每日只有不到1萬人投票，曼哈頓投票站的日平均人數為3245人，史泰登島538人，選民參與熱情極低。

紐約市選舉委員會表示，此次初選的投票人數相比2020年總統大選時提前投票參與度相去甚遠，當時有超過100萬名紐約市選民參與6月的提前投票。

當時因在新冠疫情和總統競選的激烈時期，選民參與度高漲，但紐約市選舉委員會也指出，此次初選對11月的選舉非常關鍵，無論誰在州長初選中獲勝，都會影響到之後8月的州參議員和國會議員選舉。

華埠提前投票站的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站協調員鄭永佳表示，在投票站擔任志工26年，據多年觀察經驗，華人投票積極性較其他族裔低，尤其是提前投票時更是少見，「社區參與程度最高的是總統選舉，其次是市級選舉，州級選舉是參與度最低的。」

他分析，「可能是華人對目前的政治情況感到無能為力」；而對於今年選民參與熱情普遍較低的情況，公民聯盟執行主任、公共議題倡導者戈特葆姆(Betsy Gotbaum)表示，也與選區重畫有關，「這造成選民的混亂，我們本來建議將初選全部推後至8月進行，以便選民有時間理解政見、方便參與。」

2022年紐約市初選提前投票各區總票數統計。（記者張心／製作）
2022年紐約市初選提前投票各區總票數統計。（記者張心／製作）
2022年紐約市初選提前投票每日票數統計（記者張心／製作）
2022年紐約市初選提前投票每日票數統計（記者張心／製作）

投票 紐約市 曼哈頓

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