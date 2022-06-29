法拉盛投票站 金兌錫趙靖桉支持者較勁

金兌錫競選海報周圍，貼滿斥責他罔顧公共安全的海報。(記者鄭怡嫣/攝影)

28日初選，華人 聚居的皇后區法拉盛 ，與去年市長及市議員的熱鬧場面相比，顯得冷清，角逐州眾議員第40選區的兩位參選人金兌錫及趙靖桉與他們的團隊，在街頭作最後衝刺。

鄰近法拉盛市中心的第20小學投票 站，截至上午10時30分，共103人投票，至下午2時30分，共280人投票；該投票站的志工Elizabeth Montanez表示，票進得很慢，預計初選當日將有400至500張票，比去年市長與市議會選舉的票數少許多，大部分的投票者都是亞裔，而亞裔中又以華人居多，投票站的中文翻譯人員，也由去年的六位增至七位。

「人都是陸陸續續進來，沒有一擁而入，」在法拉盛近市區的布蘭德社區中心投票站(Bland Community Center)當志工的張女士表示；截至上午10時30分，該站僅36人完成投票，還有部分民眾未完成選民登記，志工只得在現場先協助他們完成選民註冊。

當日投票支持趙靖桉的劉雲月表示，在法拉盛已居住33年，但近年來治安惡化，在緬街開了15年的商鋪無法再支撐，去年已轉讓他人，她重視公共安全、小商業以及長者與孩子的福利問題，華人及華社近年遇到很多困難，針對華人的仇恨事件亦不少，所以要選出一個懂得華人、「能幫助自己人」的人。

第40選區共有11個投票點，現任議員金兌錫及挑戰者趙靖桉與他們的團隊，在投票站附近作最後的較量，在第20小學，有疑似金兌錫團隊的一男一女志工，在趙靖桉的海報貼上金兌錫的海報，也有投票站的監理人員稱接到舉報電話，說趙靖桉的宣傳品距離投票站的入口不足百呎，違反規則，被趙靖桉的支持者批「吃相太難看」。

當日投完票後，金兌錫則表示，在過去兩周，包括街區巡迴的廣告車(指印有金兌錫頭像及稱他罔顧警察與安全的宣傳)、海報等，趙靖桉所做的都是負面性的宣傳，這些「超級負面的謊言」並不會激勵選民，而是進一步壓制選民的投票欲，「這對於民主是有害的」。