紐約客談／怕選出「騙子」？ 提前投票陷冰點

紐約市 初選提前投票 創歷史新低，為期九天吸引不到9萬人參與，全市僅2%的選民參與，政治參與度冰點，究其原因應有種種，但一位參政經驗豐富的華裔選民之語，或許道破其中心路歷程，「我們怕被欺騙，不想再失望了。」

像他一樣關注全美政治事務的熱心人士，總是在期待之餘被無情的現實澆滅，「選前口號一個樣，當選以後一個樣，不曉得哪句話是實話。」他以現任紐約市長亞當斯(Eric Adams)作比喻，「選前總來華社拉票，說要改善華人生活和社會地位，我們當時非常感動，全家都把票投給他。」但之後的事情讓這位老選民回想起來怒氣沖天，「他是個騙子，他說謊，教育、治安哪一點不是在侵犯華人的利益？」

他說前陣子到市教育局 門口抗議，因為高中錄取改成抽籤而非看成績高低的改革，使大批優秀的華裔學生，莫名遭打壓進入非理想的學校，但其他族裔的學生進入一流學校比率卻大幅提升，「這是在提高我們的社會地位嗎？他有履行競選前拉票募款說的話嗎？我們真的非常氣憤。」

而「積怨」和「失望」累積久了，在競選版圖格局難以撼動的深藍紐約州，選民們也許便不再那樣積極參與市和州級別的選舉，「因為怎麼投也難以改變基本的定局，反對的聲音也無法促進當權者的進步，眼看著一切都在往極端走。」但是壓抑的情緒並不曾消失，「不是不報、時候未到」的道理，在總統大選總是彰顯得精準，大街小巷開始擺出的「投票改革在2024」(Vote for 2024)或讓改革的戰火愈燒愈烈。

（紐約客談，每周二至周六見報。）