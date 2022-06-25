我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

角逐65選區州眾議員 丘海倫華埠總部開張

記者張心／紐約報導
第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部。(記者張心/攝影)
第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部。(記者張心/攝影)

選區包括曼哈頓華埠的第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部，全力備戰衝刺11月8日的普選；她的競選政見包括反對保釋法改革、反建華埠社區監獄和遊民所、支持保留特殊高中入學試等。

丘海倫當天在華埠地威臣街(Division St.)1號的紐約崇正會大樓，成立競選總部，獲得多位民代、社區人士，以及企業主的支持，「我積極反對華埠建遊民所，成功阻止了格蘭街(Grand St.)231號漢璧酒店的淪為遊民所的命運，期望能繼續為社區貢獻。」

祖籍廣東梅縣，畢業於美國哥倫比亞大學、芝加哥大學、中國中山大學的丘海倫，曾經在矽谷擔任軟體工程師和項目負責人，期間轉至進入神學院深造，後來決心於紐約開啟政治生涯。今年2月，丘海倫獲得共和黨全票支持，被提名為第65選區州眾議員共和黨候選人。

當日與會的共和黨代表，轉述紐約郡(New York County)共和黨主席卡齊馬蒂迪斯(Andrea Catsimatidis)，表示紐約州正處於崩潰邊緣，災難性的左翼政策讓犯罪分子霸占了街道，通貨膨脹使生活成本失控，強制令和各種條例摧毀了城市活力，「我們迫切需要新的領導者，帶領我們度過難關，而丘海倫就是這樣一個人。」

丘海倫的政見包括拯救紐約經濟、創造機會、裁減稅務，取消小商家監管條例，和停止保釋法改革制度等；該黨表示，丘海倫得以阻止漢璧酒店淪為遊民吸毒中心，獲得社區支持，希望她當選後帶領整個選區繼續進步。

第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部。(記者張心/攝...
第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部。(記者張心/攝影)

華埠 共和黨 遊民

上一則

威廉姆斯、阿奇拉 獲3亞裔民代背書

下一則

參選民事法官 林凱倫訪世報 承諾公正審判

延伸閱讀

紐約州長：在紐約墮胎依舊合法且安全

紐約州長：在紐約墮胎依舊合法且安全
國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」
預定地惹議 芝華埠高中案推遲表決

預定地惹議 芝華埠高中案推遲表決

周末好去處／華埠「蛋卷、蛋奶及餡餅節」

周末好去處／華埠「蛋卷、蛋奶及餡餅節」
民主黨喬州州務卿決選 阮碧勝出

民主黨喬州州務卿決選 阮碧勝出

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
紐約市長亞當斯終結警察地鐵結伴巡邏 ，稱「單打獨鬥」更高效。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

2022-06-19 07:26
法拉盛紐約美食城重開。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛紐約美食城 翻新重開

2022-06-22 07:36
佛州女貝克(Madeline Barker)11日在紐約街頭以胡椒噴霧攻擊華裔女遭捕，被控八項仇恨犯罪。(市警提供)

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

2022-06-18 12:13

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案