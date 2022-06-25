角逐65選區州眾議員 丘海倫華埠總部開張

第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部。(記者張心/攝影)

選區包括曼哈頓華埠 的第65選區州眾議員共和黨 候選人丘海倫，日前宣布在華埠成立競選總部，全力備戰衝刺11月8日的普選；她的競選政見包括反對保釋法改革、反建華埠社區監獄和遊民 所、支持保留特殊高中入學試等。

丘海倫當天在華埠地威臣街(Division St.)1號的紐約崇正會大樓，成立競選總部，獲得多位民代、社區人士，以及企業主的支持，「我積極反對華埠建遊民所，成功阻止了格蘭街(Grand St.)231號漢璧酒店的淪為遊民所的命運，期望能繼續為社區貢獻。」

祖籍廣東梅縣，畢業於美國哥倫比亞大學、芝加哥大學、中國中山大學的丘海倫，曾經在矽谷擔任軟體工程師和項目負責人，期間轉至進入神學院深造，後來決心於紐約開啟政治生涯。今年2月，丘海倫獲得共和黨全票支持，被提名為第65選區州眾議員共和黨候選人。

當日與會的共和黨代表，轉述紐約郡(New York County)共和黨主席卡齊馬蒂迪斯(Andrea Catsimatidis)，表示紐約州正處於崩潰邊緣，災難性的左翼政策讓犯罪分子霸占了街道，通貨膨脹使生活成本失控，強制令和各種條例摧毀了城市活力，「我們迫切需要新的領導者，帶領我們度過難關，而丘海倫就是這樣一個人。」

丘海倫的政見包括拯救紐約經濟、創造機會、裁減稅務，取消小商家監管條例，和停止保釋法改革制度等；該黨表示，丘海倫得以阻止漢璧酒店淪為遊民吸毒中心，獲得社區支持，希望她當選後帶領整個選區繼續進步。