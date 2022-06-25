威廉姆斯、阿奇拉 獲3亞裔民代背書

正副州長參選人威廉姆斯及阿奇拉，獲金兌錫、牛毓琳、黃茱莉支持。(取自線上討論截圖)

紐約州正副州長參選人威廉 姆斯(Jumaane Williams))及阿奇拉(Ana Maria Archila)，日前與多位亞裔 民選官員，在線上針對仇亞犯罪及暴力問題對談；表示如若當選，執政重心將放在解決槍枝暴力、貧困議題並為移民爭取更多權益等。

當日與會亞裔官員包括州眾議員 金兌錫(Ron Kim)、牛毓琳，以及市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)，此前該三名進步派官員，也為兩人的參選背書。

州長參選人、市公益維護人威廉姆斯表示，紐約州雖然有相對嚴格的控槍政策，但現任州府未為解決槍枝暴力問題做出足夠的行動，還用8億5000公帑在水牛城建造新的足球館，在仇亞犯罪及暴力猖獗的大背景下，槍枝暴力只會使一切變得更糟。

他說，打擊槍枝暴力是他的優先事項，如若當選，將在全州撥用10億元，預防槍枝暴力、創建與發展相關的青少年項目，及槍枝受害者的服務關懷項目。

副州長參選人阿奇拉則表示，受到疫情影響，不僅仇亞犯罪數字攀升，家庭、孩童、街頭暴力及自殺率都在增加，數據表明，五起由槍枝導致的死亡之中，三起都是自殺，抑鬱症更易導致輕生，若對槍枝不加管制，將使一切形式的暴力更為致命，需要打擊槍枝暴力使街道與社區更安全，也需要組織擁槍組織對於政府的遊說；此外，她優先施政重點，還包括為移民及貧困社區爭取更多的住房權益、提高薪酬等。

牛毓琳表示，高等法院的政治化令人感到危險，槍枝暴力和大規模槍殺也是美國獨有的問題，在為水牛城槍擊案悼念時，南加州、德州校園的槍擊案接踵而至，阿奇拉一直站在抵抗槍枝暴力問題的前線，而威廉姆斯和自己一樣，都致力解決貧困問題。

她說，將錢投入軍事及警察經費中，並不能遏制犯罪，「為民眾提供諸如住房權益的社區服務、管制槍枝暴力，才更能確保民眾安全」。

目前，威廉姆斯還獲得市主計長蘭德(Brad Lander)等諸多進步派議員的背書；阿奇拉則另獲得州參議員劉醇逸、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)等支持。