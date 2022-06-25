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參選第十選區國會議員 利華娜尋求華社支持

記者顏嘉瑩／紐約報導
利華娜(右)日前拜訪中華公所，尋求華社支持參選。圖左為曾偉康。(記者顏嘉瑩/攝影)
利華娜(右)日前拜訪中華公所，尋求華社支持參選。圖左為曾偉康。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選紐約州第十選區國會眾議員的市議員利華娜(Carlina Rivera)，日前拜訪紐約中華公所，表示將以加強公共安全為首要任務，透過增加社區資源與對話，促進安全環境。

從小在曼哈頓下東城長大的利華娜，表示自己對華埠社區不陌生，了解目前民眾關心的公共安全、可負擔住房、小商家等議題，在任市議員期間，也積極與社區保持溝通；對於社區多間遊民所計畫，她反對政府把這些嫌惡設施集中在移民、低收入社區，認為全市應按照公平份額，分配遊民所的分布。

利華娜說，疫情之後亞裔社區受到經濟下滑、仇亞犯罪等影響，如今政府積極推動經濟復甦，但若民眾缺乏安全感，社區就無法繁榮；她表示，自己是支持在地鐵月台加裝閘門的市議員之一，未來將持續傾聽社區意見，推動有效政策。

若當選，利華娜承諾將增加對社區非營利組織的經費、加強與執法單位溝通，為社區爭取更多資源，在做決策前，也會廣納民眾意見後再做決定。

中華公所曾偉康則說，亞裔社區與其他社區個別有不同需求，希望民選官員可以關注選區中各個不同社區的個別需求、聽取意見，而不是將整個選區當成是一個大群體來推動政策。

當天利華娜也獲得代表華埠和下東城的聯合民主黨俱樂部(UDO)背書，主席司徒仲菁表示，日前的會員大會上，會員表決一致支持利華娜，認為利華娜紮根於社區，在做為社區倡導者和市議員所取得的成就，將在國會為社區爭取更多資源。

華埠 亞裔 遊民

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