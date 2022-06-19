林凱倫選民事法官 劉醇逸、黃敏儀站台

黃敏儀(左)與劉醇逸(右)在初選提前投票首日支持林凱倫(中)參選皇后區民事法官。(記者牟蘭/攝影)

18日開放民主黨黨內初選提早投票 ，參選皇后區 民事法官的林凱倫(Karen Lin)當天在法拉盛的投票站拜票；她表示，民事法官對民眾生活息息相關，將憑藉自己的法律經驗與移民 背景，公正對待每名訴訟人與被告。

州參議員劉醇逸與市議員黃敏儀當日在投票站前，支持林凱倫參選；黃敏儀說，此次選舉，民眾可在民事法官的選舉中選擇兩名參選人，其他的職位只能勾選一人，呼籲民眾積極投票，選出為他們發聲的民選官員與法官。

林凱倫表示，一般民眾在生活中更易接觸民事法庭，「沒有人想要上法庭，但若無法解決，都可能要上庭，例如5萬元以下的汽車損壞以及小商家的借貸問題等。」

林凱倫三歲時隨父母及哥哥移民美國，她表示，自己從小充當父母的翻譯，了解部分司法人員會因訴訟人或被告說不好英文，對他們區別對待，希望改變這一現象；「如果有人知道，避免和法官眼神接觸，只是因為文化不同，而不是在撒謊，對他們才更公平。」

林凱倫從法學院畢業後，曾任紐約州高等法院法庭律師、遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)聆訊官以及紐約民事房屋法庭法官，有25年的司法工作經驗及17年的法院工作經驗；若當選，她將成為首位皇后區民選華裔女性民事法官。