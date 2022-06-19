州長、州眾議員初選 華埠提前投票站冷清

位於華埠麥地臣街50號的提前投票站人跡罕至。(記者張心/攝影)

紐約正副州長、州眾議員黨內初選提前投票 於18日開始，位於曼哈頓華埠選區的投票站冷冷清清，到下午僅有數十位選民到場投票，華人 更僅有十多人；其他投票站情形也差不多，皇后區投票站人煙稀少，據華裔 志工表示，有許多人都回家過父親節，導致提前投票首日冷淡。 皇后區的投票站，在開放提前投票的首日相當冷清。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠提前投票站的麥地臣街(Madison St.)50號選舉投票站協調員鄭永佳表示，該投票站從早上8時開門至下午，僅有30位選民參與投票，華人不足其中一半，「大多數人更傾向於在初選日當天才來。」 位於華埠麥地臣街50號的提前投票站人跡罕至。(記者張心/攝影)

已在投票站擔任志工26年的鄭永佳說，據多年觀察下來，華人投票積極性較其他族裔低，尤其是提前投票更是少見，「社區參與程度最高的是總統選舉，其次是市級選舉，州級選舉是參與度最低的。」 位於華埠麥地臣街50號的提前投票站人跡罕至。(記者張心/攝影)

鄭永佳說：「可能是華人對目前的政治情況感到無能為力」；他以去年投票選出的市長亞當斯(Eric Adams)為例，認為其許多政策罔顧華人意見，「他欺騙了我們的信任和支持。」 皇后區的投票站，在開放提前投票的首日相當冷清。(記者顏嘉瑩/攝影)

除了華埠，皇后區的幾個投票站也是人煙稀少，華裔志工表示，有許多選民不知道已經開始提前投票，另外由於19日是父親節，不少人回家過節，導致參與人數減少。

在皇后區聖約翰大學投票站的華裔志工則抱怨，即便有積極的華裔選民在首日就到投票站投票，但不清楚自己的投票站所在位置，仍有許多人跑錯投票站，導致問題不斷。

即便參與提前投票選民人數寥寥，參選人仍相當熱情；參選紐約州第65選區眾議員李榮恩(Grace Lee)、薩賚思(Danny Salas)、易雅博(Illapa Sairitupac)早早就派出志工，在投票站外發傳單；薩賚思競選團隊志工Crystal Falcon表示，路過的華人不是沒時間，就是沒有身分、無法投票。 位於華埠麥地臣街50號的提前投票站人跡罕至。(記者張心/攝影)

路過投票站的華裔選民李女士則說，自己對投票沒興趣，而丈夫則從不參加提前投票，將等到28日初選日做好決定再來。

初選投票時間將從6月18日持續至26日，28日為初選日；國會議員和州參議員初選則將於8月舉行。