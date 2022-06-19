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蘇奧齊選州長 初選首日法拉盛造勢

記者牟蘭／紐約報導
蘇奧齊(前排左四)與雷娜(前排左二)在法拉盛圖書館前參加造勢活動。(記者會牟蘭/攝影)
蘇奧齊(前排左四)與雷娜(前排左二)在法拉盛圖書館前參加造勢活動。(記者會牟蘭/攝影)

民主黨州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，18日在民主黨黨內初選提前投票首日，在法拉盛皇后區公共圖書館法拉盛分館造勢，百餘名華裔人士支持，期盼他當選後為民發聲，改善保釋金改革法案等，為紐約居民提供安全的生活環境。

蘇奧齊與副州長參選人雷娜(Diana Reyna)18日在法拉盛分館前舉辦造勢活動，活動由舞獅開場，眾多民眾齊聲呼喊為蘇奧齊投票，美國紐約中美商會、美國浙江溫州工商總會、美國華人力量聯盟與美東華人聯合會等百餘民眾，為他支持站台。

蘇奧齊表示，父親幼年時從義大利移民美國，他是第二代移民，尊重亞裔社區，敬佩移民認真工作的精神，深知教育的重要性，他感謝華裔社區支持，承諾日後為民發聲。

做為溫和派的民主黨籍人士，蘇奧齊曾多次公開批評民主黨左傾極端主義，他支持減少部分輕罪指控被告的現金保釋金，但他也指，共和黨參選人已將這項法規當作武器在選舉中對抗民主黨，他承諾，若日後當選，勢必會改善這項法規。

中美商會會長江錦鑫表示，紐約市治安日益變差，而蘇奧齊的選區長島納蘇郡，卻連續多年蟬聯全世界最安全的地區；他盼望溫和派的民主黨上台，改善目前紐約糟糕的治安，嚴懲仇恨犯罪。亞潮聯盟主席朱雅婷表示，作為登記的民主黨選民，她支持蘇奧齊參選；她說，現任州長霍楚(Kathy Hochul)支持亞裔細分案以及保釋金改革法案等，與她的政見相左，希望蘇奧齊改善這兩項法案。

蘇奧齊於2005年當選成為納蘇郡郡長，他曾於2006年參選州長，但在民主黨初選中敗給前州長思必策(Eliot Spitzer)，他於2016年當選國會第三選區的眾議員，連任至今。

蘇奧齊(前排左四)與雷娜(前排左五)在法拉盛圖書館前參加造勢活動。(記者會牟蘭/...
蘇奧齊(前排左四)與雷娜(前排左五)在法拉盛圖書館前參加造勢活動。(記者會牟蘭/攝影)

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