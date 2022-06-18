金兌錫訪世報 矢言關注亞裔利益

尋求競選連任第40選區州眾議員的金兌錫(左)17日拜訪世界日報，與世界日報紐約社社長張宗智(右)交流政見。（記者和釗宇／攝影）

紐約州28日將舉行州長和州眾議員 的初選，尋求連任的第40選區州眾議員韓裔金兌錫(Ron Kim)，17日拜訪世界日報，表示連任成功後將著力解決長者的住房問題；他還警示目前民主黨 的政策已經導致亞裔 選民流失，若再不關注亞裔利益，11月普選或致慘敗。

金兌錫當天在前眾議員楊愛倫陪同下拜會，與世界日報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠、副總編輯魏碧洲交流政見。

此前有傳聞金兌錫計畫競選第16選區州參議員，金兌錫表示，此前因選區重畫，第16選區可能面臨無現任州參議員競選的局面，當時確有參選考慮；但後來劉醇逸宣布參選，「我自然不會去挑戰劉醇逸，他是我的朋友，所以我仍然專注連任州眾議員，我們還有很多工作沒有完成。」

金兌錫表示，長者的住房和安全問題是他最關注的問題；他說，許多亞裔移民長者多年來排隊，卻等不到可負擔住房，只好一年一年申請，但真正問題是缺乏足夠的住房供應，對亞裔社區尤其如此；但主流社會卻對此視而不見，總是陷入亞裔「有錢」、「受教育水平高」等刻板印象，「我們的確需要資源，為長者建設更多可負擔住宅和老人中心。」

對於被華裔社區詬病已久的保釋制度改革，金兌錫表示，此前通過的新財年預算已經很大程度上扭轉了2019年保釋制度改革的內容，給法官更大的自由裁量權，讓危險分子不再有資格無保獲釋；但他也表示，要扭轉社會治安，光抓人無法解決問題，「因為這些人四、五年就會被放出來，如果沒有出獄後的就業等協助資源，這些人仍會犯案，亞裔社區也不能免受其害。」

金兌錫說，民主黨的部分政策讓愈來愈多的亞裔和西語裔不滿，甚至離開民主黨，選民認為民主黨不在乎他們的利益，將導致民主黨在普選落敗；「亞裔遵紀守法、辛勤工作，給子女最好的教育，但遭到攻擊時，卻不被民主黨視為受害者，若繼續下去，亞裔離開民主黨，民主黨終將在普選慘敗；因為，如果不承認勤勞致富，就失去了美國夢的根基。」