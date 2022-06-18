傅莉達競選民主黨委員 保護華埠下東城聯盟背書

數十位華埠居民現場支持傅莉達競選紐約州民主黨委員會第65選區委員。(記者張心/攝影)

28日初選在即，保護華埠 與下東城聯盟日前宣布，支持傅莉達(Kathryn Freed)競選紐約州民主黨 委員會第65選區委員，稱讚其在反對華埠監獄 、反對逼遷，以及捍衛勞工正常工時的理念，同華埠普通群眾利益一致。

保護華埠與下東城聯盟代表寧子舜表示，傅莉達在反逼遷、反對「變態」工時、反對社區監獄等幾個議題上，始終支持華埠民眾的權益，不斷在公開場合及私下在民主黨陣營內，為社區利益奔走說話。

前護理工人陳珠琴則發言，回憶在工作期間，不斷被強迫每天工作24小時，身心靈受到嚴重摧殘，「華人婦女絕不要再被壓迫，傅莉達願意幫助和支持我們，我相信她會為我們伸張正義。」

市議員馬泰(Christopher Marte)也背書傅莉達，他表示，能與保護勞工權益的聯盟站在一起相當榮幸，就任以來，他多次同社區民眾交流，許多很多人都對傅莉達表示支持，認為社區需要有更多像她一樣的人，「所有人都知道她為社區所做的，無論是她曾經擔任市議員、住客律師、法官等期間，她始終在為正義發聲。」

面對眾人支持，傅莉達表示感謝，表示參選政見，首要阻止豪華高樓的興建，以防破壞曼哈頓兩橋和下城社區的穩定和諧；其次，將要求市府停止在華埠建立監獄，轉而以撥款救助受疫情影響的小商家和工人；她的政見還包括反對蘇荷區(SoHo)土改方案、保護華埠社區不被逼遷，「我也會堅決捍衛因種族和性別歧視而衍生的暴力和壓迫。」