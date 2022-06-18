馬泰辦公室開幕 諮詢免預約

市議員馬泰辦公室，17日在華埠東百老匯65號開幕。(記者張心/攝影)

紐約市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室，17日於曼哈頓下城東百老匯65號開幕，提供普通話、廣東話、西班牙語等多語言服務為選民服務，未來民眾無需預約，即可前往諮詢包括安全、住房、移民 等問題。

馬泰表示，新辦公室地理位置交通便捷，方便民眾前往，「而且辦公室就在一樓，不需要搭乘電梯，選民可以隨時進來諮詢。」

從聯邦、州府、市府等各級政府政策，馬泰表示，該辦公室都會盡可能回答問題，「我們發現房屋、逼遷議題是很多華埠 居民所關心的，如果民眾房租上漲、無家可歸、對可負擔住房有任何問題，都可以前來尋求幫助。」

此外，很多華社居民關心的移民問題，馬泰辦公室幕僚長凱爾瑪(Caitlin Kelmar)回應，辦公室擁有一位許多相關經驗的工作人員，將可為民眾提供專業解答。

另如果華裔民眾遭遇仇恨亞裔犯罪，凱爾瑪表示，該辦公室也將提供援助，「我們會協助聯繫相關單位，為受害者討公道。」

除了提供諮詢，該辦公室也將提供民眾口罩、洗手液、居家檢測 盒等，有需要者可免費領取；該辦公室開放時間為每周一至周五，上午10時至下午6時，無需預約可直接前往，電話為(212)587-3159。