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角逐第十選區國會眾議員 利華娜獲3民選官員背書

記者顏潔恩／紐約報導
參選紐約州第十選區國會眾議員的市議員利華娜，17日於布碌崙區政廳前舉行造勢活動。(記者顏潔恩/攝影)
參選紐約州第十選區國會眾議員的市議員利華娜，17日於布碌崙區政廳前舉行造勢活動。(記者顏潔恩/攝影)

參選紐約州第十選區國會眾議員的市議員利華娜(Carlina Rivera)，17日於布碌崙(布魯克林)區政廳前舉行造勢活動，宣布獲得多位民選官員背書；支持者表示，利華娜在該選區土生土長，比其他人都更懂得當地民生問題、社會常態，社區面對的問題與她息息相關，將不遺餘力為社區爭取權益。

當天利華娜宣布，獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)等人背書；維樂貴絲表示，利華娜作為市議員，屢次針對氣候正義、可負擔住房、醫療保健及社區資源課題上維權，與該選區有根深蒂固的聯繫，其成長經驗、對當地的了解是在一眾參選人中，最占優勢的原因。

維樂貴絲說：「新一代年輕人發揮政治力量的時代已到來，我要確保我傳遞火炬的人選會給社區帶來發展，而利華娜就是不二人選。」

「當利華娜說她要做某件事時，她總是說到做到」，雷諾索說，他與利華娜一樣，在各自有著不少社區問題的選區成長，正因如此，更有堅決的動力去解決、改善這些現象；「利華娜既大膽創新、又富有戰略思維，這些是作為立法者最好的特質。」

利華娜則表示獲得其他民選官員的背書，意義重大，「我了解要面對的，不只是傳承一份政治遺產，還有維護與社區的良好關係、為他們爭權。」

將維樂貴絲視為啟蒙導師的利華娜說，將以她為楷模、不懈努力，不辜負支持者對她在國會的表現。

利華娜獲多名民選官員背書支持。(記者顏潔恩/攝影)
利華娜獲多名民選官員背書支持。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 眾議員 紐約州

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