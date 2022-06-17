劉醇逸背書李榮恩 亞裔爭權不二人選

劉醇逸(前排右二)16日在華埠背書李榮恩(中)。(記者顏嘉瑩/攝影)

州參議員劉醇逸16日在曼哈頓華埠 為第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)背書；他表示，如今是亞太裔社區正面對「十字路口」，在各級政府都需要更多亞太裔為社區爭權，李榮恩為不二人選。

劉醇逸表示，李榮恩正是目前社區需要的民選代表，她除了長期在社區透過行動協助解決居民問題，與其他社區關係也很好；他說，過去兩年暴增的仇恨亞裔 犯罪，「亞裔正面臨十字路口，不管向左或向右都會遇到一定的挑戰。」

劉醇逸說，要打擊這些問題，最有效的方式就是在各級政府選出更多亞裔代表，「目前曼哈頓的民選官員僅有少數幾個亞裔面孔，李榮恩是最佳人選。」

李榮恩則表示，民選官員要傾聽社區聲音，擔任社區與政府橋樑，為民眾發聲；我會向劉醇逸看齊，繼續為社區在仇亞犯罪、教育、住房等議題持續抗爭。

李榮恩的政見包括確保社區和公共交通安全；解決紐約市遊民問題；停止華埠監獄，將資金投資社區；努力保留特殊高中入學考試，為孩子提供優質教育；充分資助老人中心，讓長者享有需要的服務；打及仇亞犯罪並追究報勵犯罪者的責任；支持小商家，未受疫情影響者提供援助。

她目前已獲得國會議員孟昭文、納德勒(Jerry Nadler)，市議員黃敏儀、馬泰(Christopher Marte)、高步邇(Gale Brewer)，以及紐約安良工商總會、紐約中華總商會、紐約李氏總分所、紐約梅氏公所、美國福建公所和孔子大廈等背書。