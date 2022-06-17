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民主黨州長參選人均支持亞太裔歷史入課程

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長民主黨初選前最後一場電視辯論16日晚登場，左起依次為蘇奧齊、威廉姆斯和霍楚。(路透)
紐約州長民主黨初選前最後一場電視辯論16日晚登場，左起依次為蘇奧齊、威廉姆斯和霍楚。(路透)

紐約州長民主黨初選前最後一場電視辯論16日晚登場，州長霍楚(Kathy Hochul)、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)均表示支持將亞太裔歷史納入公立學校課程。

參選人首先就經濟問題展開討論，三人均表示應當擴大住房供應緩解租金上漲的住房危機，同時應該通過減稅來減輕民眾生活負擔；霍楚表示，她上任以後已經降低了地產稅、暫停燃油稅，也加速了對中產階級的減稅計畫，並保證不會加稅；威廉姆斯表示，應該改革房產稅體系，蘇奧齊則表示計畫把所得稅減少10%。

當被問到是否會接受因性騷醜聞下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)背書時，只有蘇奧齊表示會接受，他認為葛謨任上成就不可否認，而且目前仍受一定歡迎；威廉姆斯和霍楚均表示不會接受，霍楚說，民眾希望向前看，而不是向後看。

最高法院有可能在未來幾周內裁決廢除紐約州有關限制「隱秘持槍權」的控槍法案，霍楚表示，若果真裁決如此，她將召州議會回到州府開會商議對策，確保紐約州繼續實施嚴格的控槍措施；蘇奧齊和威廉姆斯則攻擊霍楚接受全美步槍協會(NRA)背書的黑歷史，指出霍楚現在積極控槍只是為了實現個人野心；霍楚則表示反對揪出十年前的舊賬，認為民眾已經厭倦內斗，應當著眼當下。

有關地鐵犯罪危機，三人均表示應當關注心理健康問題，增加社會服務資源將有心理問題的遊民清除出地鐵系統，並給與心理健康協助服務；威廉姆斯表示，只要求警察加強執法作用不大，還應該增加支持性住房。

新冠疫情爆發以來仇恨亞裔犯罪猖獗，此前紐約市宣布計畫將亞太裔歷史納入公校課程，三名候選人均表示如果當選，也支持將亞太裔歷史納入州內公立學校課程；霍楚表示，不僅應該加入亞太裔歷史課程，而且也應該加強反猶歷史的教育，讓歷史課程多元化；蘇奧齊說，加入亞太裔歷史課程，需要確保足夠的投資。

但在是否應加入性別教育課程的問題上，三人意見不一；進步派的威廉姆斯支持加入，蘇奧齊則堅決反對，溫和派的霍楚拒絕回答，僅表示應該征求家長的意見。

目前距離6月28日的州長初選日還有20天，前投票則將於18日(周六)開始；根據此前民調，霍楚在初選中優勢巨大，支持率達到57%，蘇奧齊和威廉姆斯則分別只有17%和6%。

霍楚 威廉 紐約州

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