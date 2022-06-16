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州長初選在即 亞當斯背書霍楚

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯(右)宣布背書州長霍楚(左)，為霍楚在初選中出線增加重要砝碼。(州長辦公室提供)
市長亞當斯(右)宣布背書州長霍楚(左)，為霍楚在初選中出線增加重要砝碼。(州長辦公室提供)

距離紐約州長初選僅剩不到兩周，紐約市長亞當斯(Eric Adams)15日宣布背書州長霍楚(Kathy Hochul)，為霍楚的出線增加重要砝碼。

亞當斯在15日早間的一個競選活動上公布背書決定，他說，「讓我們把霍楚繼續留在州長的位子上，我強烈背書她繼續擔任州長。」霍楚則在隨後的聲明中感謝亞當斯的背書，表示她和亞當斯已經證明，「當領導者們團結一致為紐約民眾謀福利時，也可以達成有力的合作；自我就任以來，我們就合作處理紐約市最緊迫的問題，無論是公共安全、住房還是恢復經濟，我們承諾將通過團隊合作、進步來把紐約州帶入新的篇章。」

亞當斯在宣布背書前，接受NY1採訪時也盛讚霍楚的領導力，「紐約人經歷了疫情、州府與市府關係緊張，當我們回想如何走出疫情、鐵路客流量如何回升、如何克服困難，甚至有人告訴我對刑事司法改革很難通過時，霍楚都在切實做出努力，我們希望與她繼續合作。」

當被問到為何沒有早點背書霍楚時，亞當斯表示，因為他此前一直在解決新財年預算、打擊犯罪以及疫情的問題，「現在是合適的時候，初選日已經接近，我們需要催票。」

有關對霍楚的背書，亞當斯表示，他已經和霍楚的對手、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)有過交流，「威廉姆斯的真正角色是公益維護人，他有他自己的願景，但我也相信我們做出正確的選擇。」

此前民調顯示，霍楚在初選中的支持率已經領先競爭對手多達40%，再加上亞當斯的加持，幾乎可以穩操勝券；如果晉級普選，可能面對目前共和黨內民調領先的國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)。

霍楚 亞當斯 疫情

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