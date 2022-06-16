中華公所辦辯論會 州議員參選人激烈交鋒

紐約中華公所15日舉行第27選區州參議員及第65選區州眾議員參選人辯論，各參選人就住房、教育、公共安全等議題展開激烈交鋒。（記者和釗宇/攝影）

紐約中華公所15日舉行第27選區州參議員及第65選區州眾議員 參選人辯論，各參選人就住房、教育、公共安全等議題展開激烈交鋒。

現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)及兩位挑戰者，州眾議員65選區C區民主黨女性黨代表范勝利(Vittoria Fariello)、社區人士伊秀丹(Danyela Souza Egorov)，三人在住房問題意見一致，認為應增加住房供應、保護租客權益，對政府樓資金進行監管並改善服務。

華埠社區強烈反對市府在社區新建遊民 所，范勝利表示，華埠周邊的遊民所已經太多，應該選址其他資源較少的社區，還應改善遊民所服務；伊秀丹則表示，應對遊民所資金全面審計，在此之前不應再新建遊民所；卡范納表示，要根本解決遊民危機，應通過增加可負擔住房，減少遊民人數。

三人在公共安全意見不一；卡范納和范勝利均表示，保釋制度改革並非導致犯罪率上升的原因，二人認為要改善治安，應該為警察提供足夠執法資源；伊秀丹則表示，儘管初衷是好的，保釋法改革根本就不該通過，認為所有犯罪者應當承擔後果。

三人均反對華埠社區監獄 ；伊秀丹認為，雷克島監獄管理極差需要關閉，沒有理由相信新建監獄之後不會出現和雷克島一樣的情況；范勝利此前因反對監獄動工而被捕，她說，新建監獄會對社區造成極大破壞；卡范納則不贊成目前的超大規模監獄建案，但如果社區反對保釋金改革，就意味著更多人需要被關在監獄裡，需要增加監獄規模，「這是一個微妙的平衡。」

在是否應保留特殊高中考試(SHSAT)的問題上，三人中只有伊秀丹支持SHSAT應作為特殊高中的唯一錄取標准，否則優秀學生無法遴選，她認為市府應該新建更多高質量的學校，而不是盲目多元化；范勝利則表示，SHSAT的包容性不夠，應當考慮其他遴選方法；卡范納則說，如果多元化是教育改革的目的，就不應只適用SHSAT作為唯一標准，但如果改革，也應提早布置，避免學生做無用功。

該區州眾議員參選人中，韓裔李榮恩(Grace Lee)、西語裔薩賚斯(Danny Salas)和華裔邱海倫到場；三人均表示，作為華裔和西語裔較多的選區，應該加強選民之間的交流，避免分裂；參選人認為，民眾的期待是一致的，例如改善公共安全、教育等。

州眾議員初選日將為6月28日，提前投票將於18日開始；由於州參議會版本的州參議員選區重畫此前被判違憲，州參議員初選將推遲至8月23日。